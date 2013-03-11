Dişeti hücrelerinden diş 'yetiştirildi'

İngiltere de yapılan çalışmalar sonucunda yetişkin bir insandan alınan dişeti dokusu fare hücresiyle birleştirilerek diş yetiştirildi.

Londra King's College Üniversitesi'nden araştırmacılar, gelecekte eksik dişlerin yerine dişetinden yetiştirilmiş yeni dişlerin ekilmesine imkân sağlayacak bir yöntem geliştirdiklerini belirterek, kolay bulunan bir hücre kaynağının kullanılmasının bu yöntemin hastalarda uygulamaya hazır edilmesi sürecini hızlandırdığını söyledi.

En son tamamlanan deneylerde araştırmacılar hastaların dişetlerinden alınan insan epitel hücrelerini laboratuvarda çoğaltıp farelerden alınan mesenkimal kök hücreleriyle birleştirdi. Mesenkimal kök hücrelerinin kültürü, epitel hücrelerin bir diş şekilde büyümesini sağlayacak şekilde yapıldı.

Araştırmacılar bu adımlardan sonra hücreyi bir fareye naklederek ekmeye uygun köklere sahip insan ve fare dişi karışımı bir diş üretmeyi başardı.



Atılacak adımlar



Bilim adamları çeneye dikilen uygun hücrelerin diş olarak yetiştirilebileceğinin kanıtlanmasıyla şimdi atılacak adımın, kliniklerde rahatlıkla uygulanabilecek bir yöntemin geliştirilebilmesi ve bunda kullanılmak üzere yeterli insan mesenkimal kök hücresi kaynağı bulunması olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinin başınde bulunan Profesör Paul Sharpe, mesenkimal kök hücrelerinin daha çok yirmi yaş dişlerinde bulunduğunu, ama bunun yeterli olmadığını belirterek "Buradaki yenilik, klinikte kullanılabilecek bir hücre topluluğun keşfedilmesi oldu. Şimdiyse mesenkimal kök hücresi toplayabilmek için kolay bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Galler'de bulunan Cardiff Üniversitesi'nin kemik biyolojisi ve doku mühendisliği uzmanı Profesör Alastair Sloan, bu araştırmanın kayda değer olduğunu, ama hastalara sunulmadan önce aşılması gereken pek çok engelin bulunduğunu belirtti.

Kendisi, "Dişetinden hücre kullanmaları, ve bu yöntemle diş kökünün geliştirilebiliyor olması oldukça heyecan verici. Bir diş gibi başlı başına bir organ üretmekten hâlâ uzağız ama bu araştırmanın ikincil etkisi biyo-dolguların geliştirilmesi olduğundan bu teknolojinin bazı kısımları 10 ila 15 yıla uygulanabilecektir." dedi.

(BBCTürkçe)