-DISCOVERY'NİN FIRLATILIŞINA YİNE ERTELEME ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiği Discovery'nin aralık başı yapılacak fırlatma işlemini erteledi. NASA yöneticileri, bugün yaptıkları toplantının ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı son seferi için fırlatılışı daha önce 3 kez ertelenen mekiğin dış yakıt tankındaki çatlakların nedeninin anlaşılması için fırlatma işleminin 17-20 Aralık tarihleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını belirttiler. Mekik programı direktörü John Shannon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, mekik fırlatma rampasındayken görmedikleri bu çatlakların oluşturduğu riski anlamaları gerektiğini belirterek, bunun karmaşık bir sorun olduğunu söyledi. En son 5 Kasımdaki fırlatılışı dış yakıt tankının doldurulması sırasında hidrojen kaçağının ortaya çıkması yüzünden iptal edilen Discovery'nin daha sonra yakıt tankı üzerindeki tecrit köpüğünün bir bölümünde 51 cm uzunluğunda bir çatlak bulan teknisyenler, hasarlı köpüğün altındaki alüminyum destek alaşımında da pek çok çatlak tespit etmişlerdi. Yedi astronotla uzaya fırlatılması beklenen Discovery, UUİ'ye yeni bir depolama modülü ve 'insansı' robot götürecek. NASA 30 yıldan sonra mekik programına gelecek yıl son verecek. Programın en eski ve en çok seyahat eden mekiği ise Discovery.