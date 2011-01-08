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Dünya

DISCOVERY'NİN FIRLATILIŞI YİNE ERTELENDİ ANKARA (A.A)

08 Ocak 2011 00:35

-DISCOVERY'NİN FIRLATILIŞI YİNE ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 3 Şubatta fırlatılması öngörülen Discovery uzay mekiğinin uzaya gönderiliş tarihini devam eden onarımların tamamlanması için belirsiz bir tarihe erteledi. NASA, dış yakıt tankında görülen çatlakların onarımı ve diğer ilave değişikliklerin tamamlanması amacıyla fırlatma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Discovery'nin şubat sonu veya daha ileri bir tarihte uzaya gönderilmesi bekleniyor. NASA'nın ve mekik programının üst düzey yetkilileri de pazartesi toplanarak, Discovery'deki onarımları değerlendirecek ve atılacak adımları belirleyecek. Son seferini yapacak Discovery'nin dış yakıt tankında radyografi tarayıcısıyla yapılan ayrıntılı incelemelerde, alüminyum desteklerinde yeni küçük çatlaklar tespit edilmişti.  Yedi astronotla 39. ve son kez uzaya fırlatılacak Discovery, UUİ'ye yeni bir depolama modülü ve ''insansı'' robot götürecek. Discovery'nin seferinden sonra nisanda uzaya gönderilmesi planlanan Endeavour, son mekik uçuşunu yapacak ve NASA 30 yıldan sonra mekik programına gelecek yıl son verecek.

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