T24 - Uzay mekiği Discovery, son yolculuğuna çıktı.





NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral hava üssündeki koşulların tarihi fırlatma için uygun olduğunu söyledi.

Discovery'nin son yolculuğuna çıkışını izlemek için büyük bir kalabalığın toplandı.

Uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Robonaut iki adlı insan özellikleri taşıyan robotu teslim etti.

Discovery, 11 günlük yolculuğundan döndüğünde, naftalinlenip müzeye kaldırılacak.

BBC'nin Florida'daki muhabiri Andy Gallacher, uzay mekiğinin şimdiye kadar 230 milyon kilometrelik yol kat ettiğini ve dünya yörüngesinde toplam bir sene kaldığını söylüyor.

İlk yolculuğunu 1984 yılında yapan Discovery'nin son yolculuğu, kariyeri boyunca yapacağı 39. yolculuk.

Discovery'nin de bir parçası olduğu 30 yıllık filonun tamamı hizmetten alınmadan iki fırlatma daha yapılması planlanıyor.

