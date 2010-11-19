-DİSCOVERY SON SEFERİNE ÇIKIYOR CAPE CANAVERAL (A.A) - 19.11.2010 - Amerikan uzay mekiği Discovery'nin son seferini 3 Aralıkta yapacağı bildirildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yetkilileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yapacağı son seferi daha önce üç kez ertelenen Discovery'de onarım çalışmalarının devam ettiğini ve nihai sefere çok az kaldığını söyledi. Discovery'nin son gezisi, motorlarından birindeki elektronik sorun, kötü hava koşulları ve yakıt sızıntısı nedeniyle daha önce üç kez ertelenmişti. Yedi astronotla birlikte uzaya fırlatılması beklenen Discovery, UUİ'ye yeni bir depolama modülü ve 'insansı' robot götürecek. NASA 30 yıldan sonra mekik programına gelecek yıl son verecek. Programın en eski ve en çok seyahat eden mekiği ise Discovery.