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Dünya

DISCOVERY CHANNEL'A BASKIN SILVER SPRING (A.A)

02 Eylül 2010 02:18

-DISCOVERY CHANNEL'A BASKIN SILVER SPRING (A.A) - 01.09.2010 - Discovery Channel'ın Silver Spring'deki merkezine baskın düzenleyen saldırganın, birkaç kişiyi rehin tuttuğu bildirildi. Polis yetkilileri, temasa geçtikleri saldırganın, "küçük bir grubu" rehin tuttuğunu belirtti, ancak net bir sayı vermedi. Silahlı kişinin ne istediği konusunda da açıklamada bulunmayan yetkililer, binada çalışan bin 900 kişinin büyük bölümünün güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını ifade etti. Yetkililer, ana kapıdan binaya giren silahlı saldırganın üzerine sarılmış metalik bir düzenek bulunduğunu bildirdi.

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