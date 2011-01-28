-DİŞÇİSİ BERLUSCONİ'DEN DERT YANMIŞ ROMA (A.A) - 27.01.2011 - Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Temsilciler Meclisi'ne dün ilettiği ek dosyadaki telefon kayıtları, Milano Belediye Meclisi üyesi Nicole Minetti'nin de yakın dostlarıyla yaptığı görüşmelerde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den dert yandığını ortaya koydu. Dosyada, Berlusconi'nin Milano'da özel konutunda ağırladığı genç kızlar arasında yer alan ve fuhşa teşvikle suçlanan 25 yaşındaki Minetti'nin, 11 Ocak 2011'de arkadaşıyla yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Her şeyin bir sınırı var. Başbakan falan olması umurumda değil. Moruğun teki sonuçta. Benimle böyle dalga geçilmesine müsaade edemem" dediği belirtildi. Berlusconi'nin dental hijyenistliğini yapmasının ardından Mart ayında Milano Belediye Meclis üyeliğine seçilmiş olan Minetti'nin, argo ve küfürlü ibareler eşliğinde yaptığı bir başka konuşmada ise başbakanı kastederek, "Beni öyle bir curcunanın içine sürükledi ki bir tek Tanrı biliyor. Var gücümle bunun için çalışsam başaramazdım. Ama bunu yapmaya hakkı yok" dediğine de yer verildi. Minetti'nin özel konuttaki partilere katılmış kızlardan Barbara Faggioli'ye 9 Ocak 2011'de cep telefonuyla yolladığı kısa mesajda, başbakanın soruşturma yüzünden başı sıkışınca kendilerini arayacağını ileri sürerek, "Bizi hatırlayacaktır eminim. Şu sıralar aramaları görmüyor ayağına yatıyor" değerlendirmesi yapması da dosya da aynen yer aldı. Milano Belediye Meclisi üyesi Nicole Minetti, söz konusu telefon kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların kendisini çok üzdüğüne ve yıprattığına değinerek, "İddia edilen türden laflar ettiğimi anımsamıyorum. O tür şeyleri ancak bir kızgınlık anımda içimi boşaltmak için söylemiş olabilirim. Ama başbakan hakkında gerçekten öyle şeyler düşünmem asla söz konusu olamaz" dedi. Bu arada İtalya Başbakanı Berlusconi ile ilgili iddiaların Temsilciler Meclisi'ndeki komisyonda ele alınması sırasında, Ruby lakaplı Faslı kız Kerime El Mahruk'un salıverilmesini sağlamak için Milano Emniyet Müdürlüğü'nün başbakan tarafından aranması konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Özgürlükçü Halk Partisi'nden (ÖHP) komisyon üyesi Maurizio Paniz'in konuya ilişkin yaptığı savunmada, "Başbakan Ruby'yi (Hüsnü) Mübarek'in torunu sanıyordu. Karakolu ondan aradı. Dolayısıyla Milano Emniyet Müdürlüğü'ne bizzat telefon açması, tamamen kurumsal görev çerçevesinde yaptığı bir işlemdir" dediği belirtildi.