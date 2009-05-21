Dişçi korkusuna son verecek yöntem

Çocuklar artık bilgisayar oyunu oynadıktan sonra dişçi koltuğuna oturup hiç korkmadan tedavi olabilecek.



Yeni bir alet sayesinde anestezi gerektiren tıbbi bir operasyon geçirmesi gereken minikler, bilgisayar oyunu oynadıkları sırada oyun konsolundan gelen astezik gaz sayesinde sakinleştirilebilecek ya da uyutulabilecekler.



Parlak renkli plastik kulaklığı olan Pedisedate adlı alet, medikal ya da dişle ilgili işlemler öncesinde korkan çocukları rahatlatmak için tasarlandı.



Çocuklar oyuna odaklanmışken, uyutucu gaz şnorkel benzeri bir tüpten salınıyor.



Kulaklık hayati solunum fonksiyonlarını gözlemliyor ve bir uzman çocuk cerrahi müdahaleye hazır olunca sistemi kapatıyor.



Yöntemi geliştiren Massachusetts üniversitesi'nden Dr. Geoffrey Hart "İnteraktif oyun teknolojisi ile anestezinin solunum yoluyla alınması yöntemini birleştirdik. Böylece özellikle cerrahi müdahaleler öncesinde korkan çocukların artık daha rahat olmaları sağlanabiliyor" diyor.

