Dışarıdaki gazetecilerin açlık grevi sona erdi

İstanbul Beyoğlu’nda cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için ’Ölüm haberleri yapmak istemiyoruz’ başlıklı basın açıklamalarının ardından bir günlük açlık grevine başlayan "Dışarıdaki Gazeteciler" adlı grubun eylemi sona erdi.

Kendilerini ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ olarak adlandıran bir grup, 12 Eylül’de 65 cezaevinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi 51’inci gününde ‘Ölüm haberi yapmak istemiyoruz’ başlıklı basın açıklamasının ardından bir günlük açlık grevine başlamıştı.

Grup, "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz" yazılı pankart "Gazeteciler açlık grevinde", "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "Açlık grevlerinin 52’inci günü" şeklinde dövizler açtı. Bir günlük açlık grevlerinin ardından eylemlerine son veren grup adına basın açıklamasını Gazeteci Ertugrul Mavioğlu okudu.



'Biz ölüm değil çözüm istiyoruz'



Cezaevlerinde 700 civarında insanın 52 gündür açlık grevinde olduğunu söyleyen Mavioğlu, "Sağlık durumları giderek kötüleşiyor.Ölüme gidiyorlar. Açlık grevi yapan direnişçiler arasında meslektaşlarımız var. Azadiya Welat gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Temel’in durumunun giderek ağırlaştığını biliyoruz. Başbakan Erdoğan üç ay önceki fotoğrafı gösterip ‘şiş kebap’ diyor, ‘şov’ diyor. ‘Açlık grevinde olan 1 kişi var’ diyor,’ cezaevinde ölerek bana şantaj yapamazsınız’ diyor. Açlık grevindekilere zorla müdahaleden bahsediyorlar. Özetle, çözüm değil ölüm diyorlar. Biz ölüm değil, çözüm istiyoruz. Gazeteciler olarak, açlık grevindekilerin talepleri doğrultusunda derhal adım atılmasını, ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Ölüm haberi okumak istemeyen, vicdanı olan herkesi bu ölümleri durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Mavioğlu açıklamayı açlık grevindeki gazeteciler Ayşe Oyman, Tayyip Temel, Pervin Yerlikaya, Mehmet Emin Yıldırım ve Faysal Tunç’un isimlerinin okumasıyla sona erdirdi.