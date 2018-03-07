Dışarıdaki Gazeteciler'den Cumhuriyet davası öncesi çağrı: Adaletsizliği durdurun

Cuma günü (9 Mart 2018) görülecek, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Alatay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tutuklu yargılandığı dava öncesi bir araya gelen Dışarıdaki Gazeteciler yargıya, "Adaletsizliği durdurun" çağrısı yaptı. Gazeteciler, “Hakikati savunmalısınız”, “Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile değil adaletsizlikle döşeli” dedi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberi şöyle:

“Dışarıdaki Gazeteciler, AKP Gülen cemaati ortaklığı ile 2011’de OdaTV, KCK Basın davalarında gazetecilik faaliyetleri yargılanırken bir araya geldi. Aradan geçen sürede gazeteci yargılamaları bitmediği için onların mesaisi de bitmedi. Cumhuriyet gazetesine 31 Ekim 2016’da başlatılan operasyonla tekrar toplandılar. 24 Temmuz 2017’de başlayan Cumhuriyet gazetesi duruşmaları öncesi yaptıkları eylemlerle adalet talebini vurguladılar. Bunun için adliye önünde rengârenk balonlar uçurdular, elle yürüyüşler düzenleyip, yan yana yürüdükleri kişilere sarıldılar. Meslektaşlarına uygulanan tecridi kırmak için cezaevine kartpostallar yolladılar. 9 Mart’ta 6. duruşması görülecek Cumhuriyet davası öncesi bir kez daha bir araya gelip son eksiklikleri tamamladılar. Dışarıdaki Gazeteciler toplantıda “Duruşmada söz hakkınız olsa heyete ne derdiniz” sorusunu yönelttik. Yanıtlarında yargılamayı yapan hâkimlere şöyle seslendiler:

"Devleti çökertmeye mi çalışıyorsunuz?"

Ertuğrul Mavioğlu: Galatasaray’da, Tünel’de, Kadıköy’de, Çağlayan’da, Silivri’de toplandık. Her yerde sloganlarımızla bu davanın nasıl gayri adil olduğunu anlattık. Hiçbir zaman bizim sesimizi duymadınız. Bir atasözünü anımsatıyor bu durum bana. Görmek istemeyenden daha kör, duymak istemeyenden daha sağır kimse bulunamaz. Bitirin bu adaletsizliği. Hakikatin savunulmaya ihtiyacı var. Yalanlar gibi havaya uçmaz hakikat. Yalanı havaya salarsın bulduğu insanı bir şekilde etkiler. Algı yönetimi denen kavram bugünlerde çok moda. Hakikat savunucularını içeri atmak, onları bu şekilde cezalandırmak yaşadığımız ülkenin cehenneme dönüşmesinde çok önemli bir etki yaratıyor. Sizden hakikati savunmanızı beklemiyoruz ama hakikat savunucularının önünü bu denli kesme konusunda 1 yılı aşkın süredir yapmış olduğunuz -Ahmet Şık açısından OdaTV’yi düşündüğünüzde 2 yıl- bu kadar emir üzerinden bir adalet mekanizması kurmak Türkiye’de adalet mekanizmasına olan inancı da sarsmış durumda. Bu saatten sonra arkadaşlarımızı bıraktığınızda bu geri gelir mi, gelmez ama en azından biz arkadaşlarımıza kavuşuruz. Adalet Bakanı, “Adalet yoksa devlet çöker” diyor. Siz devleti mi çökertmeye çalışıyorsunuz?

"Mesleğinize hakaret ediliyor"

Timur Soykan: Deniz Yücel olayından sonra mesleğinizin onuruna hakaret edilmiş gibi hissediyor musunuz? Bütün bu süreçleri yaşanırken hep maske kullanma fırsatları vardı. Artık iktidarın sopası olduklarını, yargının artık hiçbir bağımsızlığının olmadığını, insanları rehin alıp uluslarlarası pazarlıklar çevirecek bir çeteye dönüştüklerini bütün dünyaya sergilediler. Bir insanın onuru olan mesleğine bu kadar tecavüz edilirken ne hissettiniz? Biz aslında bunların hepsini tam 7 yıl önce yaşadık. 7 yıl önce kendilerini muktedir zannedenler polisin, yargının, devletin kendi elinde olduğunu zannedenler gerçeği, hakikati yine yok etmeye, onu hapsetmeye çalışıyorlardı. Yıllar geçti, sonra gördük ki o kumpası kuranlar, gerçeği yokedebilecek kadar güçlü olduğunu zannedenler -Ahmet Şık’ın 2011’de cezaevinden çıkarken söylediği gibi- kendilerini Silivri Cezaevi’nde buldular ve anahtarlar ters döndü. Biz biliyoruz ki bu anahtarlar yine ters dönecek. -İnsanlık tarihinde binlerce yıllık birikimi adalete tecavüz edildiğinde bundan karlı çıkılmayacağını gösteriyor. O anahtarların geri döndüğü, kendilerinin o adalete muhtaç olacakları günleri yaşayacaklar.

"Burada yaşananlar oyun değil"

Elif Ilgaz: Aylardır burada gazetecileri, meslektaşlarımızı, dostlarımızı yargılama adına bir müsamere sergilenmekte. Burada yapılan yargılama değil, “mış” gibi yapılıyor. Siz hâkimler yargılıyormuş gibi yapıyorsunuz, avukatlar ve sanıklar savunuyor‘muş’ gibi yapıyor. Herkes hukuk varmış gibi rolünün hakkını veriyor. Biz, izleyiciler de... Sesimizi çıkarmadan, izliyor, oyunun bir parçası oluyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz zarların hileli olduğunu. Ben artık bu sıraların izleyicisi olmak istemiyorum, isyan ediyorum! Daha ne kadar çalacaksınız ömürlerinden? Daha kaç yıl, kaç ay, kaç gün, kaç saat? Oysa masum birinin hayatından bir saniyesini bile almaya hakkınız yok biliyorsunuz değil mi? Size hatırlatmak isterim burada yaşananlar bir oyun değil. Mesleğinin onurunu koruyan, sadece gazetecilik yaptıkları ve gerçekleri yazdıkları için uğruna ağır bedeller ödeyen bu arkadaşlarımız için hayat hücrede devam ediyor. Söyleyin daha ne kadar hukuk varmış gibi yargılayacak, devam edeceksiniz bu oyuna? Hâkim bey, sizin elinizde. Yargı bağımsızdır. Siz bağımsızsınız. Bozun oyunu ve kenara koyun o zarları. Hatırlayın aylardır nasıl çürütüldüğünü iddiaların. Açın hukuk kitaplarını, aklınızı, vicdanınızı dinleyin, verin kararınızı. Adalet hukukla sağlanır hâkim bey, size öğretecek değilim. Hukuka bağlı kalın. O temeli sarsmayın.

"Toplumsal görevi yargılıyorsunuz"

Gülşah Karadağ: Bu iddianameyi yazan savcı da bu iddianameyi kabul eden hakim de hukuksuz davranıyor. Çok isterdim bunları şikâyet edebileceğimiz bir merci olmasını. Bizzat meslektaşları bunun ve bunun gibi diğer basın iddianamelerini kabul edeni de yazanı da görevden atsınlar. Çünkü iddianameniz hukuki ve kanuni değil. Bir gün beni yargılayacak olsanız burada size söyleyeceğim tek şey “Kendi gazeteciliğimden aynı zamanda Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlarımın gazeteciliğinden o kadar eminim ki hukuk çerçevesi içinde kalan bizleriz, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kalan biziz, bu yasaları çiğneyen sizsiniz. Haklı olduğumuzu, adaletin tarafında olduğumuzu biliyoruz. Siz kim oluyorsunuz da gazeteciliği yargılıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz ki ‘hükümeti eleştirdi’ diye gazeteciliği yargılıyorsunuz. Gazeteci dediğin budur zaten. Gazeteci dediğin saklanan, gizlenen yolsuzluktan, usulsüzlükten, hukuksuzluğa kadar ne varsa onu ortaya çıkarandır. Gazeteci, hükümetin, siyasetçinin, muhalefetin gizlediği, sakladığı işleri ortaya çıkarır. Siz kim oluyorsunuz ki kalkıp bu toplumsal görevi yargılıyorsunuz?

"Dava hukuken sıfırlandı"

Fatih Polat: Bu dava bir gazetenin yayın politikasının yargılandığı siyasi bir dava olarak başladı. Ahmet Şık’ın savunması engellenerek salondan çıkarılmasıyla da adil yargılamanın olmazsa olmaz koşulu olan silahların eşitliği ilkesine tamamen son verilmiş oldu. Dolayısıyla hukuken de sıfırlanmış bir dava ile karşı karşıyayız. Bu davadan bize kalan meslektaşlarımızın iletişim fakültelerinde ders niteliğinde okutulabilecek olan onur verici savunmalarıdır. İki boyutuyla hatırlayacağız. İlki adil yargılanma hakkının ayaklar altında çiğnendiği bir yargılama usulü, ikincisi bu yargılama usulüne karşı sürekli dik durarak sağlam savunmalarıyla tarihe not düşen gazeteci duruşu.

"Adalete davet ediyorum"

Güventürk Görgülü: Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile değil adaletsizlikle döşeli bu memlekette. Hepinizi adalete davet ediyorum.