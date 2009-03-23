Dışarıda satış olursa İMKB kayıtsız kalmaz

Salar, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin, ABD'de geçen hafta bir takım önemli kararlar alındığını, FED'in hazine bonosunu satın alacağını açıkladığını hatırlattı.Bunun, piyasaya daha fazla dolar enjekte edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Salar, doların Euro karşısında değer kaybettiğini anımsattıİçeride de bunun yansımalarının görüldüğünü belirten Salar, 1,80 lira sınırına gelen doların 1,67 lira seviyelerine gerilediğini, ancak dışarıdaki iyimserliğin içeriye daha az yansıdığını söyledi.Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürdüğünü, bu hamlelerin devam edecek gibi göründüğünü ifade eden Salar, şöyle devam etti:"Borsa'da yabancı satışı az da olsa devam ediyor. Ocak-şubat ayında 600 milyon dolar çıkış vardı. Mart ayında ise şu ana kadar 200 milyon dolarlık çıkış görüyoruz. Bu hafta piyasalar açısından önemli olan dışarıdan gelecek veriler. ABD'de sorunlu kredilerin satın alınmasına ilişkin bir çalışma yapılıyor. ABD Hazine Bakanı tarafından konuya ilişkin detaylar açıklanacak. Bu çalışma krizden çıkış anlamında umut veriyor. Krizden çıkmanın ön şartı finans piyasalarında sağlıklı işleyişin tekrar başlaması. Henüz kurumlar arasında karşılıklı güven oturmuş değil. Dışarıda finans sektöründeki sıkıntı bizim finans sektörümüzü de farklı anlamda rahatsız ediyor. İçeride finans sektörümüz kaynak sıkıntısına girebiliyor."İçeride rahatsız edici gelişmelerden birinin de bütçe açıkları olduğunu dile getiren Salar, yüksek gelen bütçe açıklarının mali disiplin açısından gelecek döneme ilişkin bir takım endişeler yarattığını söyledi.IMF anlaşmasının seçimden sonra gündeme geleceğini düşündüğünü ifade eden Salar, kullanılacak kaynağın büyüklüğünün döviz kurları üzerinde etkili olacağına işaret etti.Bu hafta ABD'den gelecek verilerin yakından takip edileceğini belirten Salar, özellikle mart ayı reel kesim güven endeksi sonuçlarının izleneceğini kaydetti.Salar, yurt dışında geçen hafta yaşanan hızlı yükselişi hatırlatarak, "Bu noktada kar realizasyonu gelebilir. Dışarıda satış başlarsa İMKB'nin kayıtsız kalacağını sanmıyoruz" dedi.