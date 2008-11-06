Dışarıda dev, içeride kayıplar!

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı. H Grubu'nda Juventus, Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları 8 maçla tamamlandı. H Grubu'nda 10 puanla ilk sırada bulunan İtalyan ekibi Juventus, İspanya'nın Real Madrid takımını deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.
Grubun diğer maçında ise Fatih Tekke'nin formasını giydiği Zenit, deplasmanda BATE'yi 2-0'lık sonuçla geçerek puanını 7'ye çıkarttı ve ikinci sıraya yükseldi.
E Grubu'nda milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villerreal deplsmanda AaB ile 2-2 berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise, İskoçya temsilcisi Celtic ile Manchester United, İskoçya'da 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaştı.
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Maçlar
|Sonuç
|
|E
|AaB
|2 - 2
|Villarreal
|E
|Celtic
|1 - 1
|Man. United
|F
|Fiorentina
|1 - 1
|Bayern
|F
|Lyon
|2 - 0
|Steaua Bükreş
|G
|Arsenal
|0 - 0
|Fenerbahçe
|G
|Dynamo Kiev
|1 - 2
|Porto
|H
|BATE
|0 - 2
|Zenit
|H
|Real Madrid
|0 - 2
|Juventus