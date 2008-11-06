Dışarıda dev, içeride kayıplar!

Maçlar Sonuç E AaB 2 - 2 Villarreal E Celtic 1 - 1 Man. United F Fiorentina 1 - 1 Bayern F Lyon 2 - 0 Steaua Bükreş G Arsenal 0 - 0 Fenerbahçe G Dynamo Kiev 1 - 2 Porto H BATE 0 - 2 Zenit H Real Madrid 0 - 2 Juventus

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Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları 8 maçla tamamlandı. H Grubu'nda 10 puanla ilk sırada bulunan İtalyan ekibi Juventus, İspanya'nın Real Madrid takımını deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.Grubun diğer maçında ise Fatih Tekke'nin formasını giydiği Zenit, deplasmanda BATE'yi 2-0'lık sonuçla geçerek puanını 7'ye çıkarttı ve ikinci sıraya yükseldi.E Grubu'nda milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villerreal deplsmanda AaB ile 2-2 berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise, İskoçya temsilcisi Celtic ile Manchester United, İskoçya'da 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaştı.