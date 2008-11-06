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Spor

Dışarıda dev, içeride kayıplar!

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları 8 maçla tamamlandı. 4 maçın beraberlikle bittiği gecede evinde galibiyet elde etmeyi başaran tek takım Lyon olurken, Del

06 Kasım 2008 02:00



Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlandı. H Grubu'nda Juventus, Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.


Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları 8 maçla tamamlandı. H Grubu'nda 10 puanla ilk sırada bulunan İtalyan ekibi Juventus, İspanya'nın Real Madrid takımını deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer maçında ise Fatih Tekke'nin formasını giydiği Zenit, deplasmanda BATE'yi 2-0'lık sonuçla geçerek puanını 7'ye çıkarttı ve ikinci sıraya yükseldi.

E Grubu'nda milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villerreal deplsmanda AaB ile 2-2 berabere kaldı. Grubun diğer maçında ise, İskoçya temsilcisi Celtic ile Manchester United, İskoçya'da 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaştı. 


 

Maçlar

Sonuç 
E AaB 2 - 2 Villarreal
E Celtic 1 - 1 Man. United
F Fiorentina 1 - 1 Bayern
F Lyon 2 - 0 Steaua Bükreş
G Arsenal 0 - 0 Fenerbahçe
G Dynamo Kiev 1 - 2 Porto
H BATE 0 - 2 Zenit
H Real Madrid 0 - 2 Juventus


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