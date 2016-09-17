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Yaşam

Dışarı çıkmayı teklif etti; reddedilince öldürdü!

Atçı, aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi

17 Eylül 2016 23:56

Bursa'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kıza aşık olan Hasan Şuayip Atçı, dışarı çıkma teklifi reddedilince genç kızı vurup intihar etti.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Deste Sokak’ta meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan Şuayip Atçı askerden izin alıp Bursa’ya geldi.

İzin bitiminde askeri birliğine dönmeyen Atçı, Facebook üzerinden tanıştığı 30 yaşındaki Alev K.’nın evine geldi. Genç kızı dışarıya çıkartmak isteyen Atçı, red cevabı aldı. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Atçı, yanında taşıdığı silahla önce Alev K.’yı göğsünden sonra da aynı tabancayla başından kendisini vurarak hayatına son verdi.

Genç kızın babaannesinin evde olduğu, babasının ise Almanya’da işçi olduğu, annesinin işe gittiği öğrenildi. Üzücü olay Üçevler Mahallesi sakinlerini yasa boğarken, savcılık ve polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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