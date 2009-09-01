Dış ticarette yüzde otuzun üstünde gerileme

Türkiye'nin Temmuz ayında İthalat ve ihracat geçen yıla göre yüzde otuzun üstünde azaldı.

yılın yedi ayındaki (Ocak-Temmuz dönemi) ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 gerileyerek 56 milyar 770 milyon dolar, ithalatı da yüzde 40,9 azalarak 74 milyar 769 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,1 azalarak 17 milyar 999 milyon dolara geriledi. 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 64,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9'a yükseldi.

Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 81 milyar 347 milyon dolarlık ihracat, 126 milyar 407 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. 2008 yılı ilk yedi ayında dış ticaret açığı 45 milyar 60 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,4 olarak gerçekleşmişti.

Aylık açık



TÜİK'e göre 2009 Temmuz ayında ise ihracat, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 28,3 gerileyerek 9 milyar 34 milyon dolar, ithalat yüzde 39,5 azalarak 12 milyar 431 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı, 2008 yılının aynı ayına oranla yüzde 57,3 azalarak 3 milyar 398 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,7 olarak belirlendi.

Geçen yıl Temmuz ayında, 12 milyar 595 milyon dolarlık ihracat, 20 milyar 557 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 7 milyar 962 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 61,3 olmuştu.

TÜİK verilerine göre, 2008 ve 2009 Temmuz ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle:

(Milyon Dolar)





. Temmuz Değişim Ocak-Temmuz Değişim

2008 2009 Yüzde 2008 2009 Yüzde



. ------ ----- ------ ------ ----- -------

İhracat 12,595 9,034 -28,3 81,347 56,770 -30,2





İthalat 20,557 12,431 -39,5 126,407 74,769 -40,9





Dış -7,962 -3,398 -57,3 -45,060 -17,999 -60,1

denge



Karşılama

Oranı(%) 61,3 72,7 - 64,4 75,9 -

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı ithalatı yüzde 44,7, sermaye malları ithalatı yüzde 32,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2009 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre, ocak-temmuz döneminde, 74 milyar 769 milyon dolarlık ithalatın, 53 milyar 36 milyon dolarlık kısmı ara malları (ham madde), 11 milyar 416 milyon dolarlık kısmı sermaye malları, 9 milyar 908 milyon dolarlık kısmı ise tüketim mallarından oluştu.

Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 70,9, sermaye mallarının yüzde 15,3, tüketim mallarının payı da yüzde 13,3 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde 56 milyar 770 milyon dolarlık ihracatın, 28 milyar 439 milyon dolarlık kısmını ara malları, 21 milyar 880 milyon dolarlık kısmını tüketim malları, 6 milyar 152 milyon dolarlık kısmını ise sermaye malları oluşturdu.

Ülke gruplarına göre dış ticaret

2008 yılının temmuz ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29,2 azaldı.

Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı 4 milyar 320 milyon dolarla yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

2009 Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke, Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2008 Temmuz ayına göre yüzde 30,9 azalarak 851 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla 626 milyon dolarla Fransa, yine aynı rakam olan 626 milyon dolarla İngiltere ve 534 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 48,6 azalarak 1 milyar 618 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'yı sırasıyla 1 milyar 215 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 28 milyon dolarla Çin ve 741 milyon dolarla İtalya izledi.