-DIŞ TİCARETTE İZİN DTVS ARACILIĞIYLA YAPILACAK ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Dış Ticaret Veri Sistemi'ne (DTVS) ilişkin ilk düzenleme olan ''Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Tebliğle, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin DTVS aracılığıyla yerine getirilmesini sağlamak üzere firmaların elektronik ortamda tanımlanmasına ve firmalar adına işlem yapması öngörülen kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Alınan bilgiye göre, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünce, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) ilgili birimleriyle koordineli şekilde hazırlıkları sürdürülen, ihracat ve ithalat denetimleri ile iç piyasadaki pamuk denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yerine getirilmesini sağlayacak yeni sistem DTVS olarak adlandırılıyor. DTVS ile temel olarak, dış ticaret politikalarının etkinleştirilmesi, tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması, kontrol işlemlerinin elektronik ortamda yerine getirilerek bunlara ait ulusal bir veri tabanı oluşturulması, ''riskli'' ürünlerin ve firmaların daha iyi takibi, denetimi, üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor. -ÖNCELİKLE OYUNCAKLAR, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR...- Sistemin öncelikle, denetimi müsteşarlıkça yapılan ve tüketiciler için hayati önem taşıyan oyuncaklar, kişisel koruyucu donanımlar, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, pil ve akümülatörler, yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde planlandığı belirtilerek, ''2009 rakamlarıyla kapsamı 8 milyar dolar değerinde binlerce ürüne ait 300 bin üzerinde işlem sistem kapsamına alınacak. Diğer kurumlarımızın da kendi bilgisayar altyapılarını bu sisteme uygun hale getirmeleriyle birlikte yeni dış ticaret denetim sistemi çok daha kapsamlı ve fonksiyonel bir yapıya kavuşacak'' denildi. DTVS'nin, Kasım 2010 itibariyle pilot deneme aşamasına getirilmesi, Ocak 2011 itibariyle de uygulamaya konulması amacıyla çalışmaların hızla sürdürüldüğü, bu çerçevede, bir dizi mevzuat yayımlanacağı, bu düzenlemelerin ilkinin, ''Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'' olduğu kaydedildi. Söz konusu tebliğle, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkındaki usul ve esasların belirlendiği, takiben, pilot olarak denetimlerin başlatılacağı bazı sanayi ve tarım ürünlerine ilişkin tebliğler çıkarılacağı bildirildi. Bu tebliğle, yeni sisteme geçişte kolaylık sağlanmasını temin etmek için firmaların önceden bilgilendirilmeleri ve sistemi kullanmaya hazır olmalarının amaçlandığı, firmaların başlayacak uygulama konusunda duyarlı olmalarının işleyişte ortaya çıkabilecek sorunların zamanlıca giderilmesi ve yeni sisteme rahat bir geçiş sağlanması bakımından önemli olduğu vurgulandı. -FİRMALARIN DTSV'YE GİRİŞ İŞLEMLERİ- Firmaların DTVS'ye giriş işlemlerinin iki aşamada gerçekleşeceği ilk aşamada, firmanın sistemde tanımlanacağı, ikinci aşamada, tanımlaması yapılmış firma adına DTVS'de işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirileceği belirtildi. Bu işlemlerin elektronik kısmının, müsteşarlık web sayfasındaki ''DTM E-İmza Uygulamaları'' bölümünün ''firma tanımlama'' ve ''yetkilendirme başvurusu'' uygulamaları üzerinden gerçekleştirileceği, başvurunun kullanıcıların Nitelikli Elektronik Sertifikasına ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmaları halinde yapılabileceği anlatıldı. Kullanıcıların ayrıca, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda verdikleri bilgileri doğrulayan belgeleri müsteşarlık Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Grup Başkanlıklarına ibraz ederek elektronik ortamda işlem yapar hale gelecekleri, giriş işlemleri tamamlanan başvuru sahiplerinin e-posta ile bilgilendirileceği kaydedildi. -DTVS NELER GETİRİYOR?- DTVS ile tüm izin ve uygunluk başvurularının, belge üretilmeksizin, elektronik ortamda yapılacağı ve sonuçlandırılacağı, firmalarla elektronik ortamda iletişim kurulacağı belirtildi. Yeni sistemin ürün takibi ve piyasa denetimlerine katkı sağlayacak bir uygulama prensibini getireceğini anlatan yetkililer, şu bilgileri verdi: ''İhracat kontrollerinde kalite güvence sistemine sahip firmalara kolaylık sağlanmış olacak. Her şeyden önemlisi, kontroller riskli ürünler üzerinde yoğunlaşacağından kamu kaynakları ve zaman daha etkin kullanılacak, böylece belli bir süreç içerisinde kontrollerden başarıyla geçen dış ticarete konu ürünler ve ilgili firmalar her parti sevkıyatta değil, daha az sayıda kontrolden geçecek. Dış Ticaret Veri Sistemi uygulamasıyla, çağdaş, akılcı ve hızlı bir denetim sistemi çerçevesinde reform niteliğinde bir uygulama dönemi başlatılmış olacak. Dış ticarette kalite, güvenlik ve standartlara uygunluk kontrolüne tabi her ürün değil sadece riskli olanlar denetleneceğinden, ilke olarak hem para hem de zaman açısından tasarruf sağlanmış ve ülkemizin ekonomik kaynakları daha etkin kullanılmış olacak.'' Tebliğ, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.