Dış ticaret haddi 18,8 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi şubatta yüzde 9,5 artarken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 36,5 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8 puan azalarak, 2022 Şubat ayında 76,3 oldu.

İhracat birim değer endeksi yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 8,7 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi ise yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 arttı.

Miktar bazında ihracat yüzde 14,5, ithalat yüzde 5,9 arttı

İhracat miktar endeksi şubatta yüzde 14,5 artarken, bu oran ithalatta yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Buna göre ihracat endeksi miktar bazında yıllık olarak gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.