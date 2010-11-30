-DIŞ TİCARET AÇIĞINDA REKOR ARTIŞ ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 8,8, ithalatının ise yüzde 35,5 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Dış ticaret açığı da söz konusu dönemde, yüzde 136,4 artışla 6 milyar 328 milyon dolara ulaştı. TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin, geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 2010 Ekim ayında ihracat 10 milyar 982 milyon dolara, ithalat ise 17 milyar 310 milyon dolara çıktı. 2009 yılı Ekim ayında ihracat 10 milyar 96 milyon dolar, ithalat 12 milyar 773 milyon dolar olmuştu. Bu yılın ekim ayında dış ticaret açığı 6 milyar 328 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl ekimde 2 milyar 677 milyon dolar olan dış ticaret açığında yüzde 136,4 artış kaydedildi. 2009 Ekim'inde yüzde 79 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Ekim ayında yüzde 63,4'e geriledi.