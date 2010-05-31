Dış ticaret açığı yüzde 113,2 arttı

T24- Nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.2 artarak 9 milyar 466 milyon dolar, ithalat ise yüzde 47.4 artarak 14 milyar 922 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 113.2’lik artışla 2 milyar 559 milyon dolardan 5 milyar 456 milyon dolara ulaştı. 2009 Nisan ayında yüzde 74.7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Nisan ayında yüzde 63.4’e geriledi.





Yılın ilk dört ayında ihracat yüzde 11.3 artarak 35 milyar 663 milyon dolara, ithalat yüzde 36.6 artarak 53 milyar 263 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 152.8 artışla 6 milyar 963 milyon dolardan 17 milyar 600 milyon dolara çıktı. 2009 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 82.1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 67’ye geriledi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret İstatistikleri Nisan 2010 verilerini açıkladı 2010 yılı Nisan ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 25.2 artarak 7 milyar 562 milyon dolardan 9 milyar 466 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 47.4 artarak 10 milyar 121 milyon dolardan 14 milyar 922 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde dış ticaret açığı 2 milyar 559 milyon dolardan 5 milyar 456 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığındaki artış yüzde 113.2 oldu. 2009 Nisan ayında yüzde 74.7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Nisan ayında yüzde 63.4’e geriledi. Ocak-Nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 32 milyar 40 milyon dolardan 35 milyar 663 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk dört ayında ithalat iste yüzde 36.6 artışla 39 milyar 3 milyon dolardan 53 milyar 263 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret dengesi Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152.8 artışla 17 milyar 600 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82.1’den yüzde 67’ye geriledi.







İMALAT SANAYİ İHRACATINDA 2.8 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ





İmalat sanayi ihracatı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.7’lik artışla 7 milyar 122 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara çıktı. Dört aylık dönemde yüzde 9.1’lik artışla 30 milyar 203 milyon dolardan 32 milyar 955 milyon dolara çıkan imalat sanayi ihracatının dört aylık dönemde yıllık artışı 2 milyar 752 milyon dolar oldu.





Nisan’da tarım ihracatı 294 milyon dolardan 408 milyon dolara çıkarken, madencilik ihracatı 105 milyon dolardan 253 milyon dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde tarım ihracatı 1 milyar 287 milyon dolardan 1 milyar 645 milyon dolara yükselirken, madencilik ihracatı 344 milyon dolardan 761 milyon dolara çıktı.





HAMMADDE İTHALATI YÜZDE 55 ARTTI







Yatırım malları ithalatı Nisan’da 1 milyar 578 milyon dolardan 2 milyar 108 milyon dolara, dört aylık dönemde 5 milyar 943 milyon dolardan 7 milyar 517 milyon dolara çıktı. Hammadde ithalatı Nisan’da yüzde 54.9 artışla 6 milyar 982 milyon dolardan 10 milyar 817 milyon dolara, dört aylık dönemde de yüzde 39.8 artışla 27 milyar 575 milyon dolardan 38 milyar 548 milyon dolara yükseldi.





Tüketim malları ithalatı Nisan’da 1 milyar 509 milyon dolardan 1 milyar 964 milyon dolara, dört aylık dönemde 5 milyar 200 milyon dolardan 7 milyar 23 milyon dolara çıktı.







AB’NİN İHRACATTAKİ PAYI NİSAN’DA YÜZDE 45.8 OLDU



2009 Nisan ayında yüzde 45.5 olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2010 Nisan ayında yüzde 45.8’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 26.1 artarak 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört aylık döneminde AB’nin ihracattaki payı yüzde 47.4 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu pay yüzde 41.7 düzeyindeydi.



EN ÇOK İHRACAT ALMANYA’YA



2010 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2009 Nisan ayına göre yüzde 27.8 artarak 924 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 534 milyon dolarla Fransa, 531 milyon dolarla İngiltere ve 516 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatta ise, Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 67.2 artarak 2 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 355 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 251 milyon dolarla Çin ve 978 milyon dolarla ABD izledi.



İHRACATIN LOKOMOTİFİ MOTORLU KARA TAŞITLARI OLDU



2010 Nisan ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 125 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet” olurken; bu fasılı, 805 milyon dolarla “kazan makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları”, 735 milyon dolarla “demir-çelik”, 654 milyon dolarla “elektrikli makine ve cihazlar, aksam-parçaları”, 648 milyon dolarla “örme giyim eşyası ve aksesuarları” izledi.





Nisan ayında; en yüksek ithalatı olan fasıl 3 milyar 330 milyon dolarla “mineral yakıtlar ve yağlar” oldu. Bu fasılı;1 milyar 643 milyon dolar “kazan makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam-parçaları”, 1 milyar 355 milyon dolarla “demir ve çelik” ve 1 milyar 100 milyon dolarla “elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam-parçaları” izledi.