Dış ticaret açığı yüzde 108 arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat, 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.79 artarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat ise yüzde 38.01 artarak 21 milyar 518 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,60 artarak 33 milyar 982 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 57.9 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar sonrası dış ticaret açığı yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolara yükseldi.

2018 yılı Ocak ayında en çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (1 milyar 829 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 160 milyon dolar) ve "Demir ve Çelik" (860 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En çok ithal edilen "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (3 milyar 627 milyon dolar), "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (2 milyar 371 milyon dolar) ve "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (2 milyar 288 milyon dolar) ithalatı takip etti.

İhracatta Almanya ithalatta Çin lider

2018 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 347 milyon dolar), İngiltere (746 milyon dolar) ve İtalya (743 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 176 milyon dolar), Rusya (2 milyar 45 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 630 milyon dolar) olarak gerçekleşti.