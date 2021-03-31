Dış ticaret açığı, şubatta 3,3 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kesinleşmiş dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat %5,9, ithalat %1,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat %1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,7, ithalat %17,9 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Şubat ayında %9,7 artarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %17,9 artarak 13 milyar 172 milyon dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,6 oldu.

Dış ticaret açığı şubat ayında %8,7 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Şubat ayında %82,8 iken, 2021 Şubat ayında %82,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %15,9 azaldı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %15,9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde %79,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,0'a yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2021



Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,2 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Şubat ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %75,1 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Şubat ayında ara mallarının payı %75,1, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %10,9 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %75,7, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 498 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 952 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 698 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 706 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 701 milyon dolar ile Almanya, 931 milyon dolar ile İtalya, 850 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 534 milyon dolar ile Rusya, 3 milyar 212 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 602 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 579 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,4'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %1,9 azalırken, ithalat %1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,6, ithalat %10,0 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,0 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,0'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0' dır.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,5'tir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,2'dir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0' dır.