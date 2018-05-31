Dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 35 yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Verilere göre; ihracat 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat %15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel geldiği belirtildi.

Nisan ayında dış ticaret açığı %35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında %72,3 iken, 2018 Nisan ayında %67,5'e geriledi.