T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 28.8 artışla 5.855 milyar dolara çıktı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28

30 Nisan 2018 13:14

(Ayrıntılarla güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Türkiye ekonomisinin \"yumuşak karnı\" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 5.855 milyar dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolara, ithalat da yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.
Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Mart ayında yüzde 76.1 düzeyindeyken, bu yıl Mart ayında, yüzde 72.7’ye geriledi.
TÜİK verilerine göre, dış ticaret açığı ilk çeyrekte yüzde 64.1 artışla 20 milyar 717 milyon dolara yükseldi.
TÜİK verilerine göre, Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18.2 artarak 7 milyar 993 milyon dolara çıktı ve aynı dönemde AB’nin ihracattaki payı yüzde 46.7\'den, yüzde 51.3\'e yükseldi.
Almanya\'ya yapılan ihracat Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak izledi.
Rusya’dan yapılan ithalat, 2 milyar 147 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 100 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngilere izledi.
(Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyrıntılarlaCan EmirNisan DHATürkiyeMartKurumu TÜİKGümrükTicaret BakanlığıBöyleceTÜİKAvrupa Birliğine AB28ABninAlmanyaIrakRusyadanTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24