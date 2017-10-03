T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dış ticaret açığı, eylülde yüzde 85 arttı

Açık 8 milyar 144 milyon dolar

03 Ekim 2017 12:37

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 oranında artış kaydederek 8 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.67 artarak 11 milyar 849 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 30.67 artışla 19 milyar 993 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 21.51 artış gösterdi ve 31 milyar 841 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 85.23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 59.3 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 71.3 düzeyindeydi.

ETİKETLER

türkiyedış ticaretaçıkGümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24