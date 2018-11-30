Dış ticaret açığı Ekim'de yüzde 93.8 geriledi (2)

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İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Dış ticaret açığı, Ekim ayında yüzde 93.8 düşerek 456 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayında yüzde 65.6 iken, Ekim ayında yüzde 97.2\'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 15 milyar 719 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23.8’lük bir düşüşle 16 milyar 176 milyon dolara geriledi.

TÜİK verilerine göre;

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.5, ithalat yüzde 6.9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.7 arttı, ithalat yüzde 24.2 azaldı.

“Avrupa Birliği\'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 7 milyar 825 milyon dolar oldu. AB\'nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında yüzde 49.4 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 49.8 oldu.

“Almanya\'ya yapılan ihracat 2018 Ekim ayında 1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

“Rusya\'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Ekim ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD izledi.

“Toplam ihracattaki payı yüzde 93.7 olan imalat sanayi ürünlerinin yüzde 3.5’ini ileri teknoloji ürünleri, yüzde 36’sını da orta ileri teknoloji ürünleri oluşturdu.

“Toplam ithalattaki payı yüzde 75.5 olan imalat sanayi ürünlerinin yüzde 13.3’ünü yüksek teknolojili ürünler oluştururken, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42.8 oldu. ” (Tablo)