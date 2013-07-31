Dış ticaret açığı beklenenden düşük çıktı

Dış ticaret açığı Haziran ayında 8,57 milyar dolar ile beklenenden düşük çıktı. Ekonomistlerin tahminlerine göre, dış açığın 10,0 milyar dolar çıkması bekleniyordu. Dış açık Mayıs ayında 9,89 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

TÜİK, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 12 milyar 438 milyon dolar olduğunu açıkladı. Dış ticaret açığı, yüzde 18,9 artarak 8 milyar 570 milyon dolara çıktı.

Ekspres Invest Başekonomisti Özlem Derici, dış açık verisinin beklentilerin altında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Derici, "Dış açık beklentilerin altında çıktı ve bizim de beklediğimizin oldukça altındaydı. İhracat beklendiği gibi geldi, ancak asıl hareket ithalattan kaynaklandı. Altın ve enerji dışı ithalatta ciddi yavaşlama var" dedi.