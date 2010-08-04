Diş tedavisinde çörek otu

T24- Çörek otu yağı, başta dişte kemik erimesi, dökülme gibi tedavisi zor bir çok soruna, ağızda yara ve dudakta uçuklara iyi geliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de diş hekimliği kliniği bulunan, yaptığı çalışmalarla Belçika ve Kırgızistan'daki üniversitelerden fahri doktorluk unvanları alan Dr. İsmail Özkanlı, uzmanlığının implant cerrahi üzerine olduğunu, 2004'den bu yana da araştırmalarını ''her derde deva olan'' çörek otu yağı üzerine yoğunlaştırdığını söyledi.

Dişte kemik erimesi ve dişlerin dökülmesinin Almanya'da her iki kişiden birinde görüldüğünü ifade eden Özkanlı, şöyle devam etti:

''Türkiye'de de benzeri bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Bu sorunların çözümü için çalışma yaparken çörek otu yağı dikkatimi çekti. Tıpta değişik hastalıklar üzerine çörek otu yağıyla ilgili çok sayıda araştırma var. Ancak, ağız ve diş sağlığı üzerine araştırma yok. Almanya ve Türkiye'den temin ettiğim çörek otu yağı ile diş sorunlarına şifa bulmaya çalıştım. Bu alandaki uzmanlardan da yardım aldım. Yaklaşık 1,5 yıl süren araştırmalar sonucu elde ettiğimiz ürünlerle tedavide büyük başarı sağlandı.''

Özkanlı, çörek otu yağının, başta dişte kemik erimesi ve dökülme olmak üzere tedavisi zor birçok soruna, ağızda yara ve dudakta uçuklara şifa verdiğini söyledi.

Özkanlı, Mısır ve Almanya'da çörek otu yağını kapsül olarak üreterek, satışa sunduklarını ifade ederek, ''Çörek otunun üç ayrı cinsi bulunuyor. Bunlardan Türkiye'de yetişen 'Nigella Damassina'nın bağırsak rahatsızlıklarına, Mısır'da ve Afrika ülkelerinde yetişen 'Nigelazativa' türlerinin de bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkili olduğu biliniyor. Ürünlerimizi yakın zamanda Türkiye'de de piyasaya süreceğiz'' diye konuştu.