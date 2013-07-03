Diş tedavisinde civa kullanımı Alzheimer'i tetikliyor

Dünyada 25 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Hastalığın görülme sıklığına ilişkin çalışmalara göre her yıl bu rakama 5 milyon kişinin eklenmesi öngörülüyor.



Tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan Alzheimer, hem kişinin hem de yakınlarının yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir hastalık. Hastalığa yakalanmamak için erken yaşlarda önlem almak gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç, “Bana bir şey olmaz” düşüncesiyle önlem almamanın hastalığa yakalanma riskini arttırabileceğini söylüyor.

Sinsi başlangıçlı bir hastalık olan Alzheimer’da daha çok yeni bilgileri hatırlama yeteneğinde azalma görülüyor. Dr. Andaç, hastalığın uyarıcı belirtilerini şöyle sıralıyor:

• Günlük yaşam aktivitesini etkileyen bellek kaybı.

• Planlama ve çözme kabiliyetinde azalma.

• Ev ya da işte yapılması gereken işleri yerine getirememe.

• Yer ve zaman kavramlarının karışması.

• Görsel ve uzaysal algıda azalma.

• Kelime bulmada güçlük.

• Muhakeme yeteneğinde azalma.

• Duygu durum değişikliği ilerlemesi.

“Alzheimer hastaları yıkanma, giyinme, yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar ve yatağa bağımlı hale gelirler. En sık ölüm nedeni ise pnömonidir” diyen Dr. Andaç, hastalığın risk faktörleri ve alınması gereken tedbirler hakkında ise şunları söylüyor:

“Alzheimer hastalığında; kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, genetik, travma, depresyon, çevresel faktörler, sigara, eğitim düzeyi gibi risk faktörleri vardır. Antioksidan özellik gösteren vitamin E, C ve beta karoten kullanımının, yaşlılarda Alzheimer riskini azalttığı, algılama fonksiyonları üzerine olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fiziksel egzersizlerin beyin sağlığını olumlu etkilediği ve eğitim düzeyi yüksek bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Okuma, bulmaca çözme, oyun oynamanın konjinitif fonksiyonları uyarıcı olduğu düşünülmektedir.



Diş tedavilerindeki civa hastalığı tetikliyor



Koruyucu önlem olarak çevremizdeki aliminyum, bakır, demir, gümüş, çinko, civa gibi metallerden uzak durmamızda fayda var. Örneğin diş tedavilerinde civa kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Alzheimer hastaları bakım ve tedavi gerektirdiğinden aileler ve toplumlar için ekonomik yönden maliyet sebebi olmaktadır. Bu nedenle tanı ve tedavi edici önlemlerin bu dejenaratif hastalığın kontrolü için acilen alınması gerekmektedir.”