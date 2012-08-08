Diş tedavileri sigorta kapsamına alınıyor

2013'de başlaması düşünülen uygulama ile beraber SGK özel muayenelerde yapılan diş tedavi masraflarını da karşılayacak.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç konu ile ilgili olarak. ''alışma Bakanı Faruk Çelik bir talimat verdi. SGK'nın dişle ilgili yeni uygulaması EKK karasından sonra gelecek yıl uygulanabilir. Maliye Bakanlığı ve Hazine'nin görüşleri alınarak karar verilecek. Olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. 14 bin muayenehane var. Bunlara diş tedavi hizmeti bağlamında vatandaşın başvurması sağlanacak. Bugüne kadar yoktu. 1 Ocak'tan itibaren herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Sağlık hizmetine diş tedavi hizmetlerinin de konulması durumunda her şey devlet eliyle karşılanmış olacak." dedi.