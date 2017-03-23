'Dış mihraklara karşı dolar bozdurdum' diyen müteahhit, yüzlerce kişiyi dolandırdı

Aydın'da müteahhitlik yapan Alim09 İnşaat'ın sahibi Baki Durmuş, yüzlerce kişiyi dolandırıp 80 milyon lirayla kaçtı. Yalova'da yakalanan Durmuş bir süre önce 1 milyon dolar bozdurup, karşılığı olan 3 milyon TL'den fazla para ile fotoğraf çektirmiş ve "Cumhurbaşkanımızın yanındayız" mesajı paylaşmıştı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği konut projeleriyle tanınan Alim09 İnşaat'ın sahibi Baki Durmuş, geçtiğimiz hafta kayıplara karışmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısı üzerine geçtiğimiz aylarda, 1 milyon dolarını bozdurduktan sonra “dış mihraklara karşı herkesin görevini yapması gerekiyor” açıklamasıyla gündeme gelen Baki Durmuş’un yaklaşık 80 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

Baki Durmuş, bugün Yalova'da yakalanarak Aydın'a getirildi.

"Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Bir süre önce Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan dolar bozdurma çağrısına katılarak sosyal medyada bozdurduğu 1 milyon dolara karşılık gelen TL desteleri ile fotoğrafını yayımlayan Durmuş, bu fotoğrafıyla birlikte şu mesajı paylaşmıştı:

"Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve 250’den fazla kişiye istihdam sağlayan firmamız ve çalışanlarımızla birlikte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bir milyon dolarımı Türk Lirası’na çevirerek kampanyaya destek oldum. Kampanyaya katılmayan tüm yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Dolarınızı bozdurun, alışverişinizi Türk Lirası ile gerçekleştirin. Dış mihrakların maşası olmayın."

Nazilli Havadis gazetesinin haberine göre bu pozu müşterilerine güven vermek için kullanan ve son dönemde hızla yükselen Durmuş, piyasanın altında fiyatlarla "maket üzerinden" temelden ev satması ile kısa sürede Aydın'ın en meşhur müteahhitleri arasına girmişti.

İşçileri de dolandırmış

Yaklaşık 80 milyon TL ile ortadan kaybolduğu belirtilen Baki Durmuş Yalova’da yakalanarak getirildiği Aydın’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maket üzerinden usulsüz olarak evlerin satışını yaptığı belirtilen müteahhitten çeşitli firmalar da paralarını alamayınca şahsın firmasına ait şantiyelerden birinde mahkeme kararı ile inşaat malzemelerine el konuldu.

Durmuş'un inşaatlarında çalışan işçileri de dolandırdığı ve kayıplara karışmadan bir gün önce mahkemeye başvurarak iflasını istediği ortaya çıktı.

Sahte diplomalı

Baki Durmuş daha önce de Adnan Menderes Üniversitesi'nde İhale Şube Müdürü olarak çalışıyordu. 2009 mali yılı dönemi hesaplarının incelenmesi sonucunda çeşitli fakülte kantinlerinin açık ihale yapılmadan kiraya verilerek milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu saptanan ve hakkında soruşturma açılan Durmuş'un bir de sahte diploma ile işe girdiği tespit edilmiş, 2012 yılında kamu görevinden çıkarılma cezası ile cezalandırılmıştı.

Durmuş, Aydın'da 15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen "demokrasi nöbetleri"nde de döner-ayran dağıtmıştı.