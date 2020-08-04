Diş hekimlerinden "evde tedavi" uyarısı: Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış ilaç, e-nabız verileri bile görülmeden veriliyor

T24 Ankara

Koronavirüs salgınının yeniden başlangıç seviyelerine ulaşması, başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yeni tedbirlerin açıklanmasına neden olurken, Ankara Diş Hekimleri Odası’ndan yürütülen uygulamalara tepki geldi. Diş Hekimleri Odası, diş hekimlerinin filyasyon faaliyetlerinde görevlendirildiğine dikkat çekerken, hastaların ilaç verilerek eve gönderildiğini, bilimsel etkinliği kanıtlanmamış bir ilacın, hastaların e-nabız verilerine bile bakılmadan, hasta beyanı doğrultusunda verildiğini bildirdi.

Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken, özellikle eve gönderilen hastalarla ilgili filyasyon faaliyetlerinde görevlendirilen diş hekimlerinden uygulamalara tepki geldi. Ankara Diş Hekimleri Odası, şu soruları ve sorunları gündeme getirdi:

- Pandemi hastanelerinde yoğun bakım üniteleri yüzde yüz doluluk oranına ulaştı, Ankara’da günlük vaka sayısı bine yaklaştı ve sağlık çalışanları enfekte olmaya devam ediyor. Madem Covid - 19 salgını kontrol altında; neden Koronavirüs'ün en aktif olduğu söylenen nisan - mayıs aylarında tüm Ankara'da görülen günlük vaka sayısı, bugün sadece Çankaya'da tespit ediliyor?

- Neden filyasyon ekiplerindeki diş hekimleri temaslı taramasına yetişemiyor ve evde ilaca başlanıyor?

- Üstelik bilimsel etkinliği kanıtlanmamış bir ilacı, hastanın e-nabız verilerini bile göremeden, sadece kişinin beyanına güvenerek vermenin tıbbi-hukuki sorumluluğu var. Filyasyon ekiplerinin iş yükü artıp temaslıların evlerinde kalma süresi uzadıkça enfekte olma riski artıyor. Neden hastanelerde elektif cerrahi vaka alımları durduruluyor? Neden elektif dahili yatışlar erteleniyor?

- Neden klinik servis yataklarının en az yarısı, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamı Covid -19 için ayrılıyor?

- Salgın döneminde virüsün yayılması, ancak bulaş kaynağına ulaşarak, karantina ve izolasyon sağlanarak engellenebilir. Özellikle sahada filyasyon ve sürüntü işlemlerinin tüm Türkiye'de sadece diş hekimleri üzerinden yürütüldüğünü biliyoruz. Diş hekimleri filyasyon olarak başlayan sürecin sonrasında sürüntü almaya, ilaç dağıtmaya kadar giden ve görev tanımı belli olmayan bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.

- Filyasyon, sürüntü, numunelerin teslimi, TÜİK taramaları, toplu ve riskli sürüntüler ve son olarak da ilaçların dağıtımı gibi bütün işlerin sadece diş hekimleri üzerinden yürütülmesi ciddi oranda iş yükünü arttırmış. Bu durum aynı zamanda hekimlerde bulaş riskine sebep olmuş, ailesine, çocuklarına bulaştırma kaygısını ve ciddi psikolojik sorunları beraberinde getirmiştir.

Özel araçla teslim

- Alınan numuneler geç saatlerde diş hekimleri tarafından ve bazen de diş hekimlerinin kendi özel araçları ile teslim edilmek zorunda kalınmıştır.

- Filyasyon görevinde olan diş hekimlerinin temaslılara ulaşmak için kendi kişisel telefonlarını kullanmak zorunda kalmış ve bunun sonucu özel hayatı etkileyecek şekilde görev sonrası rahatsız edici durumlar yaşanmıştır. Bu durum hâlâ aynı şekilde devam etmektedir.

- Temaslı ailede ex varsa, çoğunlukla ölüm nedeninin Covid - 19 yazılmamış olması nedeniyle ajite durumda olmaları ve gece geç saatlere kadar süren filyasyon hizmetinden kaynaklı olarak ekiplerde ciddi bir güvenlik endişesi oluşmuştur.

- Filyasyon görevinde olan diş hekimlerinin yıllık izinlerinin kullandırılmasında zorluk çıkarıldığı görülmüştür.