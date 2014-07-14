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Diş hekimini pompalı tüfekle soydu

Ankara’da, pompalı tüfekle bir muayenehaneye giren kişi diş hekiminin ve yardımcısının ellerini plastik kelepçe ile bağladıktan para ve kredi kartlarını aldıktan sonra kaçtı

14 Temmuz 2014 23:27

Ankara’da, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, muayenehanesine girdiği diş hekiminin ve yardımcısının ellerini plastik kelepçe ile bağladıktan sonra 800 lira parayı ve kredi kartlarını aldıktan sonra kaçtı.

DHA'nın haberine göre, Bahçelievler Semti Kazakistan Caddesi üzerinde bulunan diş hekimi muayenehanesine bugün öğlen saatlerinde gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, muayene olacağını söyledi. Diş hekimi P.Ö.G., muayene için hazırlık yaptığı sırada, bu kişi telefonunu çantasında unuttuğunu belirterek muayene odasından çıktı. 

Bekleme salonunda bulunan büyük çantasının içinden çıkardığı pompalı tüfekle tekrar odaya giren şüpheli, vurmakla tehdit ettiği diş hekimi P.Ö.G. ve yardımcısının ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Şüpheli daha sonra iki kişinin ağızlarını ve kollarını da koli bandı ile sardı.

 

800 TL para ve kredi kartlarını alarak, kaçtı

 

Şüpheli, diş hekimi ve yardımcısına ait yaklaşık 800 lirayı gasp ettikten sonra, P.Ö.G ye ait 3 kredi kartını alarak şifrelerini istedi. Şifreleri muayenehanede bulunan pos makinelerinde deneyeceğini ve yanlış çıkması durumunda zarar vereceğini söyleyen şüpheli, kartları ve parayı alarak kaçtı. Diş hekimi, silahlı soyguncu çıktıktan sonra bileklerindeki plastik kelepçeyi masanın kenarına sürterek koparmayı başardı ve çevrede bulunan esnaftan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Bu sırada, şüphelinin gasp ettiği kredi kartları ile Ulus Anafartalar Caddesi’nde bir banka şubesinin ATM’sinden 2 bin 500 TL para çektiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

 

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