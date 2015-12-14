Diş hekimi korkusunu yenmek mümkün mü?

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Bilişsel Davranış Terapisi, diş doktoru korkusu çekenlerin yatıştırıcı almadan bu korkuyu atlatmalarına yardımcı olabiliyor.

CNN Türk’ün haberine göre Londra'daki King's College ekibinin yaptığı araştırmanın sonuçları İngiliz diş hekimliği dergisi British Dental Journal'da yayımlandı. Diş doktoruna gitmekten korkan 130 kişi üzerinde yapılan araştırmada, katılanların dörtte üçünden fazlası konuşmaya dayalı bu terapi ardından, yatıştırıcı almadan dişçi koltuğuna oturmayı başardı. Kimi zaman fobi düzeyine ulaşan dişçi korkusu, hastaların dişçiye gitmeyi ertelemelerine ve bunun sonucunda ağız ve diş sağlıkları daha fazla bozulduğu için daha çok acı çekmelerine neden oluyor.

Araştırmayı kaleme alan Prof. Tim Newton, tedavi öncesinde alınan yatıştırıcıların o anda etkili olsa da uzun vadede korkuyu yenmeye yardım etmediğine dikkat çekiyor.

Diş hekimi Ben Atkins ise, 23 yıllık meslek hayatında sadece iki hastayı yatıştırıcı alarak tedaviye sevk ettiğini belirterek, hastanın korkusunu yenmeye yardımcı olacak en iyi şeyin, onunla konuşmak olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri dişçi korkusu çeken Andrew Parkin de bu görüşü doğrular nitelikte konuşuyor. "Daha bekleme odasında otururken avuçlarım terlemeye başlayınca, kontrolden çıkmaya başladığımı anlıyorum" diyor. "Bunun üstesinden gelmenin çaresi, bu konuda konuşmak ve sizi dinleyebilecek, dürüstçe konuşabilecek bir diş hekimi bulmak.”

Bilişsel Davranış Terapisi nedir?

Duygu ve düşüncelerle davranışlar arasındaki bağlantıya dayanan Bilişsel Davranış Terapisi, olumsuz duygu ve düşünceleri değiştirerek, davranışları da değiştirmeyi hedefliyor. Terapi, insanların konuşarak olumsuz düşüncelerini belirlemesine ve bu düşünceleri değiştirmesine yardımcı oluyor. Bunu yaparken de sorunları küçük bölümler halinde ele alıyor ve olumsuz düşünceleri gidererek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaya çalışıyor.