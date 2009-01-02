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Sağlık

Diş gıcırdatmak baş ağrısına sebep olabilir

Yoğun stres altında yaşayanların dişlerini daha fazla gıcırdattığı ortaya çıktı.

02 Ocak 2009 02:00

Yoğun stres altında yaşayanların dişlerini daha fazla gıcırdattığı ortaya çıktı.

Diş Hekimi Özkan Çankaya Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, özellikle büyük kentlerde, yoğun stres altındaki bireylerde karşılaşılan bruksizm yani diş gıcırdatmanın, ağız-diş-çene sistemi içindeki nedenlerin yanı sıra psikolojik nedenlerle de oluşabildiğini belirtiyor.

Diş gıcırdatmaya gece uyku esnasında daha sık rastlandığını vurgulayan Çankaya, diş gıcırdatma rahatsızlığı bulunanlarda asıl amacın bu duruma sebep olan etkeni tespit edip, ortadan kaldırmak olduğunu sözlerine ekliyor.

Diş etini çekiyor

Diş gıcırdatan kişilerin genellikle durumun farkında olmadığını belirten Çankaya, diş gıcırdatmanın, çene eklemi problemleri, sebebi belli olmayan baş, boyun, sırt ağrıları ve kulak çınlamaları gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çiziyor. Diş gıcırdatma rahatsızlığının sonucunda görülebilecek diğer rahatsızlıkları şöyle sıralıyor:

Dişlerde aşınmalar
Porselen kaplama ve köprülerde kırıklar
Dişlerin veya dolguların kırılması
Diş etine yakın diş yüzeyi bölgelerinde çürüme olmaksızın mine dokusu kayıpları
Çiğneme ve yüz kaslarında ağrı
Diş etlerinde çekilmeler
Çene kemiğinde erimeler

Önleyici tedbirlerin alınması şart

Diş gıcırdatma rahatsızlığı olan hastalarda mutlaka koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirten Özkan Çankaya, öncelikle alt-üst çene ilişkisinde yani çene kapanışında bir problem varsa bu durumun tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.

Kas gevşetici ilaçların diş gıcırdatma tedavisinde kullanılabileceğini açıklayan Çankaya, çene kaslarına yapılacak botoks uygulamasının da rahatsızlığın giderilmesinde etkili olabileceğini belirtiyor ve dişlerin aşınmasını önlemek için gece plaklarının uygulanması gerektiğini vurguluyor.

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