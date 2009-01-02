Diş gıcırdatmak baş ağrısına sebep olabilir

Yoğun stres altında yaşayanların dişlerini daha fazla gıcırdattığı ortaya çıktı.



Diş Hekimi Özkan Çankaya Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, özellikle büyük kentlerde, yoğun stres altındaki bireylerde karşılaşılan bruksizm yani diş gıcırdatmanın, ağız-diş-çene sistemi içindeki nedenlerin yanı sıra psikolojik nedenlerle de oluşabildiğini belirtiyor.



Diş gıcırdatmaya gece uyku esnasında daha sık rastlandığını vurgulayan Çankaya, diş gıcırdatma rahatsızlığı bulunanlarda asıl amacın bu duruma sebep olan etkeni tespit edip, ortadan kaldırmak olduğunu sözlerine ekliyor.



Diş etini çekiyor



Diş gıcırdatan kişilerin genellikle durumun farkında olmadığını belirten Çankaya, diş gıcırdatmanın, çene eklemi problemleri, sebebi belli olmayan baş, boyun, sırt ağrıları ve kulak çınlamaları gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çiziyor. Diş gıcırdatma rahatsızlığının sonucunda görülebilecek diğer rahatsızlıkları şöyle sıralıyor:



Dişlerde aşınmalar

Porselen kaplama ve köprülerde kırıklar

Dişlerin veya dolguların kırılması

Diş etine yakın diş yüzeyi bölgelerinde çürüme olmaksızın mine dokusu kayıpları

Çiğneme ve yüz kaslarında ağrı

Diş etlerinde çekilmeler

Çene kemiğinde erimeler



Önleyici tedbirlerin alınması şart



Diş gıcırdatma rahatsızlığı olan hastalarda mutlaka koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirten Özkan Çankaya, öncelikle alt-üst çene ilişkisinde yani çene kapanışında bir problem varsa bu durumun tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.



Kas gevşetici ilaçların diş gıcırdatma tedavisinde kullanılabileceğini açıklayan Çankaya, çene kaslarına yapılacak botoks uygulamasının da rahatsızlığın giderilmesinde etkili olabileceğini belirtiyor ve dişlerin aşınmasını önlemek için gece plaklarının uygulanması gerektiğini vurguluyor.

