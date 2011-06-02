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Yaşam

Diş enfeksiyonu bir genç kızı öldürdü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 3. sınıf öğrencisi kalp hastası genç kız, diş çektirdikten sonra enfeksiyon kaptığı için yoğun bakımda verdiği yaşam

02 Haziran 2011 03:00

T24- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 3. sınıf öğrencisi kalp hastası genç kız, diş çektirdikten sonra enfeksiyon kaptığı için yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü 3. sınıf öğrencisi Münevver Yersel (24), yaklaşık iki yıl önce kalp kapakçıklarından ameliyat oldu. Nisan ayında diş çektiren ve enfeksiyon kapan genç kız, 4 gün önce OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden Yersel'in cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.


Tabutunun üzerine beyaz gelinlik konulan genç kız, baba evinden helallik alınması sonrası Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehli köyünde toprağa verildi.
Cenazede güçlükle ayakta durabilen baba İsmail Yersel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.
Cenazeye, genç kızın ailesi, yakınları ve öğrenci arkadaşları katıldı.


Münevver Yersel'in memur baba, ev hanımı annenin üç çocuğun en büyüğü olduğu öğrenildi.

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