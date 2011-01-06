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Sağlık

Diş çürüğü tarih oluyor

Dişleri plak ve çürüklerden koruyan gargara, ağız içindeki mikroorganizmaları öldürüyor.

06 Ocak 2011 02:00

T24 - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde laboratuvar koşullarında yapılan araştırma sonucu probiyotikli gargara hazırlandı. Dişleri plak ve çürüklerden koruyan gargara, ağız içindeki mikroorganizmaları öldürüyor.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş çürümelerinin önüne geçmek amacıyla özel bir gargara hazırlandı.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Kırzıoğlu, ağız ve diş sağlığı için laboratuvar koşullarında probiyotikli gargara hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının probiyotiğin ağız içerisindeki kullanılabilirliğini görmek olduğunu belirten Prof.Dr. Kırzıoğlu, probiyotiğin ağızdaki mikroorganizmaları öldürdüğünü anlattı.

Piyasada satılan gargaraların genellikle bağırsaktaki mikroorganizmaları öldürdüğünü kaydeden Prof.Dr. Kırzıoğlu, "Bizim hedefimiz ağız içinde çürük oluşturan mikroorganizmaların sayısını düşürmek" dedi.

Prof.Dr. Zuhal Kırzıoğlu, bu gargara üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştıklarını kaydetti.

Prof.Dr. Kırzıoğlu, "Ağız içinden aldığımız mikroorganizmaları laboratuvar koşullarında ürettik. Üretilen bakteriler üzerinde probiyotiğin ağız içerisindeki kullanabilirliğini tespit ettik. İstediğimiz verileri elde ettik" diye konuştu.

Okullarda da deneme yaptıklarını belirten Prof.Dr. Kırzıoğlu, hazırlanan probiyotikli gargara sayesinde dişlerin doğal yollardan tedavi edileceğini, yıllar sonra diş çürüklerinin ve diş plaklarının tarihe karışacağını ileri sürdü.


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