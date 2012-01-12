-Dış borç ödemeleri ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Türkiye, 1-11 Ocak tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 78,70 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 66,27 milyon doları Hazine, 3,11 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu ödemeleri, 9,32 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Söz konusu dönemde IMF ve Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı. Türkiye, 2011 yılında toplam 12 milyar 823 milyon 42 bin dolar dış borç ödemesi yaptı. Söz konusu ödemenin 8 milyar 297 milyon 77 bin dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.