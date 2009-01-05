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Ekonomi

Dış açığın yüzde 55’i Rusya ve Çin’den

Türkiye’nin 2008'in ilk 11 ayında verdiği 66.2 milyar dolarlık dış ticaret açığının 36.5 milyar doları (yüzde 55) Rusya ve Çin’den kaynaklandı.

05 Ocak 2009 02:00

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2008 yılının ilk 11 ayında verdiği 66.2 milyar dolarlık dış ticaret açığının 36.5 milyar dolarla yüzde 55’i Rusya ve Çin’den kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ocak-kasım döneminde 124.2 milyar dolarlık ihracata karşılık, 190.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 66.2 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildi.

Bu açığın yüzde 55’i Rusya ve Çin’den kaynaklandı. Çin’le ticarette ortaya çıkan açık yüzde 20.8, Rusya’ya karşı verilen açık yüzde 39 arttı.

11 ayda 6.1 milyar dolarlık ihracat yaptığı Rusya’dan, büyük bölümü doğalgaz olmak üzere 29.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Türkiye, bu ülkeyle ticaretinde 23 milyar 168 milyon dolarlık açık verdi.

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