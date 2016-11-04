Diriliş Postası'nın videolu iddiası; Fethullah Gülen İmralı'daki idamlarda imam olarak bulundu mu?

Diriliş Postası, Fethullah Gülen'in ABD'deki evinde yaptığı bir konuşmada iki idamda bulunduğunu ve bu esnada dini telkin verdiğini anlattığı görüntüleri yayınladı. Diriliş Postası'nın haberinde "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yayınlanan bir videosunda 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idamında imam olarak bulunduğunu imâ ediyor" dendi.

Görüntülerde, Gülen'in şunları söylediği görülüyor:

"O iki zattan biri tamamen aklını kaçırmıştı, hezeyan konuşuyordu. Öbürü de ancak Amentü’yü yarısına kadar okudu. Benimle beraber başladı, yarısına gelince dili dolaştı, kesti orada ‘Hocam’ dedi. ‘Acaba bir kere daha Büyük Millet Meclisi’ne benim durumum gider mi?’ O sırada orada ip sallanıyor, cellat ipin yanında duruyor, etraf silahlı insanlarla çevrili, hâkim orada, savcı orada. Üzerinden geçmiş 50 sene. O manzarayı düşününce her ikisinin durumu da bana öyle dokunuyor ki. Zannediyorum ki siz de öyle bir pozisyonda olsaydınız hâlâ hatırlardınız."

Ne olmuştu?

27 Mayıs rejimi, 15 idam cezasından Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile ilgili olanları onayladı. Ancak Celâl Bayar'ın cezası, 65 yaşının üstünde bulunması sebebiyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hakkındaki cezalar 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes hakkındaki ceza ise 17 Eylül 1961'de İmralı Adası’nda infaz edildi.