Diriliş Postası yazarı: Deniz Gezmiş yaşasaydı referandumda "Evet" derdi!

Diriliş Postası yazarı Mansur Tuncay, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak "Amerikancı darbetörlerin astığı Deniz Gezmiş ve onun gibi düşünen arkadaşları yaşasalardı hem AK Parti iktidarının hedeflerini savunur ve hemde referandumda ‘evet’ derlerdi" görüşünü dile getirdi.

"Rahmetli Erbakan hocanın milli sanayi hamlesi için atılan temelleri söküp bagajlarına koyup dalga geçenlerin çocukları milli çıkarlar için mi hayır diyecekler referandumda?" diyen Tuncay, "Küresel güçlerin içimizde her alandaki kripto unsurları bir bir yüzeye vurmakta. ‘Milli’ zannedilen bir çok ideolojik yapının içinden su yüzüne vurmaktalar" ifadesini kullandı.

Mansur Tuncay'ın "Deniz Gezmiş yaşasaydı referandumda 'Evet' derdi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Eğer kalmışsa ‘Milli’ vasıflı Türk solu, referandumda ‘evet’ diyeceklerine kaniyim.

Amerikancı darbetörlerin astığı Deniz Gezmiş ve onun gibi düşünen arkadaşları yaşasalardı hem AK Parti iktidarının hedeflerini savunur ve hemde referandumda ‘evet’ derlerdi.

Eğer gerçekten kamuoyuna lanse edildikleri gibi gerçekten emperyalizme karşı ve ‘Bağımsız Türkiye’ talepleri doğru ise…

Düşünün küreselleşen şu dünyada, Amerikancı olmayan, daha doğrusu Amerika’nın belirleyip tanımlamadığı bir ideoloji kalmış mıdır..!

PKK, YPG, DHKP-C vs. sol örgütler şuan itibarıyla kendilerinin varlık nedeni olan küresel akıl, bundan böyle ‘Marksist-Leninist bir ideolojiye değil Budizm’e inanacaksınız’ dese ertesi gün iman değiştirdiklerini görürsünüz.

Bu durumda olan sadece ideolojik terör örgütleri değildir.

Aynı zamanda batı değerlerini benimsemiş sivil ideolojik toplum örgütlerinin yüzde doksan dokuzu da aynı durumdadır…

Referandumda ‘Evet’e karşı olanların tamamına bir bakın, bunlar köprü yapılmasına, kanal projesine, 3. Havaalanına, Nükleer Santrallere, Türkiye’nin kendi madeninin çıkarılıp işletilmesine, kendi otomobilini yapmasına, kendi savunma sanayisinin tamamen yerlileştirilmesine vs. karşı değiller miydi?…

Rahmetli Erbakan hocanın milli sanayi hamlesi için atılan temelleri söküp bagajlarına koyup dalga geçenlerin çocukları milli çıkarlar için mi hayır diyecekler referandumda?

Küresel güçlerin içimizde her alandaki kripto unsurları bir bir yüzeye vurmakta. ‘Milli’ zannedilen bir çok ideolojik yapının içinden su yüzüne vurmaktalar.

Referandum daha gerçekleşmeden hayırlı sonuçlar vermeye başladı. En azından içimizdeki kriptoları gün yüzüne çıkarmaktadır.

Kim bilir ‘Evet’ olarak neticelendiğinde, bizi hayrete düşürecek ne sonuçları olacaktır vesselam…