Diriliş Postası Yayın Yönetmeni: Celal Kılıçdaroğlu'nun edepsiz açıklamalarından ben utanıyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün AKP'ye üye olan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na iktidara yakın medyadan bir tepki geldi.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tuhaf ve edepsiz açıklamaları, ahlak ve aile konuları için ibretlik vakadır. Ben utanıyorum!" diye yazdı.

"Para ile bunları yapıyor"

Celal Kılıçdaroğlu, bir süredir abisini hedef alan açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin poitikalarını destekleyen açıklamalarıyla gündemde. Kılıçdaroğlu, kardeşinin "para ile bu açıklamaları yaptığını" öne sürerken, çocukları da "babalarının ruh sağlığının yerinde olmadığını" belirterek, vasi atanması için dava açmıştı.

Erem Şentürk'ün tweeti şöyle: