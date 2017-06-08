Diriliş Ertuğrul zirvede; reytinglerde ikincilik yarışı nasıl bitti?

Çarşamba günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı ATV'de yayınlanan "Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar", üçüncü sırayı ise Star TV'de ekranlara gelen "Kara Sevda" dizisi aldı.

AB grubunda ise; yine Total'de "Diriliş Ertuğrul" birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı TV8'de yayınlanan yarışma programı "Survivor 2017", üçüncü sırayı ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" aldı.

7 Haziran 2017 tarihli reyting listesi şöyle: