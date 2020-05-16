Diriliş Ertuğrul’un Pakistan’daki YouTube kanalı rekora koşuyor

Ramazan ayında Pakistan’ın devlet televizyonunda yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul’un Pakistan’da açılan kanalı yeni bir rekora koşuyor. Kanal, 28 gün içinde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda ilerliyor.

Pakistan’da açılan ‘TRT Ertugrul by PTV’ YouTube hesabı, bugüne dek 28 gün içinde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda ilerliyor. TRT’den yapılan açıklamaya göre Urduca dublajlı olarak Diriliş Ertuğrul’un yayınlandığı hesap, 16 gün içinde 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Rekor için 4 milyon abone daha gerek:

WebTekno'nun haberine göre; bugüne dek Türkiye’de ve birçok ülkede rekor kıran Diriliş Ertuğrul, Ramazan ayında Urduca olarak Pakistan’da gösterilmeye başlandı. Dizinin Pakistan’da açılan YouTube kanalının yeni bir rekor kırması içinse 6,62 milyon aboneye ulaşması gerekiyor. Yani kanalın önümüzdeki 12 gün içinde 4 milyon aboneye ihtiyacı var.

Dizinin YouTube kanalı, 2 milyon aboneyle birlikte 16 gün içinde 100 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Konu hakkında açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, dizinin Pakistan’da oluşturduğu etkinin ‘inanılmaz’ olduğunu belirtti ve "Dizi, dünyaya değer temelli içeriklerle ilham vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan’da açılan YouTube kanalının yeni bir rekor kırması içinse Twitter’da yeni bir etiket açıldı. ‘#ErtugrulYouTubeRecord’ şeklinde olan etikete değinen Akgüç, dizinin şaşırtıcı olan YouTube başarısını geliştirmeyi ve kampanyayla küresel çaptaki hayranlarını bir hedefte birleştirmeyi umduklarını söyledi.