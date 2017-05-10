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'Diriliş Ertuğrul' ekibi de Erdoğan'ın uçağına bindi

Fotoğrafı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Twitter'dan paylaştı

10 Mayıs 2017 10:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Kuveyt'e giden "Diriliş Ertuğrul" ekibi, dönüş yolunda uçakta Erdoğan'la sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kuveyt'te, havalimanının yeni terminal binasının temel atma törenine katılmıştı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı, dönüş yolunda Diriliş dizisi ekibiyle bir araya gelip, sohbet etti. 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mustafa Varank'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan Diriliş'in senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birlikte görülüyor.

Kuveyt gezisinde Diriliş ekibinin de kendilerine eşlik ettiğini duyuran Mustafa Varank, dizinin Kuveyt'te de büyük ilgiyle takip edildiğini de paylaştı.

 

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Diriliş ErtuğrulErdoğanuçakbindiEngin Altan Düzyatan
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