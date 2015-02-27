Diri diri yakılmış kadın cesedinin sırrı aydınlandı

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde geçen pazar günü zeytinlik alandaki barakada bulunan yanmış kadın cesediyle, aynı bölgede dün gece toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Çifte cinayetin hem kurbanlarının, hem de gözaltına alınan şüphelilerin sağır ve dilsiz olduğu vahşetin ayrıntıları ortaya çıktıkça, oluşturulan özel ekipteki deneyimli dedektifler bile olanlara şaşırıp kaldı.

Her şey geçen pazar günü Akhisar Cumhuriyet Mahallesi Su yolu Mezarlığı Mevkii’ndeki zeytinliğin sahibinin buradaki barakada, 20 yaşının üzerinde olduğu sanılan, yakılmış bir kadın cesedi görmesiyle başladı. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, cesedin yüzde 90’ının yanması nedeniyle nasıl öldürüldüğü belirlenemedi. Ayrıca yine aynı nedenle ölen kişinin tecavüze uğrayıp uğramadığı da tespit edilemedi.

İşaret diliyle ifade

Polis bu cinayeti çözmek için kayıplar listesinde bulunanları araştırdı ve tüm ipuçlarını değerlendirdi. Günler süren bu çalışmaların ardından dün Akhisar’da oturan üçü de sağır ve dilsiz 43 yaşındaki Selda K., kızı 20 yaşındaki Saadet K., aile dostları D.D. gözaltına alındı. Selda K.’nın yine sağır ve dilsiz olan oğlu 20 yaşındaki Selim Burak K.’ya ise ulaşılamadı.

İşaret dili tercümanı aracılığı ile ifadeleri alınan şüpheliler dün akşam saatlerinde önce yanmış kadın cesedinin bulunduğu yere, ardından evlerine götürüldü. Şüphelilerin evlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri bir dizi çalışma yaptı ve önemli ipuçlarına ulaştı.

İkinci bir cinayet ortaya çıktı

Yanmış kadın cesedinin bulunduğu bölgede ikinci bir ceset olduğu belirlenince, bu bölgede aramalar yoğunlaştı. İlk cesedin bulunduğu yere 100 metre uzaklıkta tarlada gömülen bir kişinin kemikleri bulundu. Kemikler buradan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülenlerin kimlikleri

Yapılan araştırmalar sonucu pazar günü yanmış cesedi bulunan kadının İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde kaybolan sağır ve dilsiz 21 yaşındaki Emine Girginer, 100 metre uzaklıkta kemikleri bulanan erkeğin de 15 aydır haber alınamayan sağır ve dilsiz 44 yaşındaki Arif Altay olduğu belirlendi.

Şüphelilerden D.D. ifadesinden sonra serbest bırakılırken, Selda K. ve kızı Saadet K.’nın sorgusunda ve elde edilen ipuçları ve delillerle çifte cinayetin tün detayları da ortaya çıktı.

Küfür edince boğulmuş

Manisa Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti çözmek için ilçedeki ev ve işyerleri de dahil olmak üzere 400 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ayrıca çevre kentler başta olmak üzere tüm kayıp listesi detaylı olarak araştırıldı.

Soruşturmada, geçen hafta kaybolan Seferihisarlı sağır ve dilsiz 21 yaşındaki Emine Girginer’in ailesiyle temasa geçildiği, genç kızın İzmir’e gittiğini söylediği ve kaybolduğu andan itibaren kendisin haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Akhisar Otogar ile ilçe çarşısındaki bazı işyerlerini güvenlik kameraları incelendiğinde kayıp Emine Girginer ile şüphelilerden Selda K.’nin birlikte yürüdüğü görüntülerle tespit edildi. Bunun üzerine evine yapılan baskında Selda K., kızı Saadet K. ve aile dostu D.D. gözaltına alındı. Selda K.’nın oğlu Selim Burak K.’ya ise ulaşılamadı.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla ifadesi alınan Selda K., önce suçlamayı kabul etmedi sonra itirafta bulundu. İzmir İşitme Engelliler Okulu’nda tanıştığı Emine Girginer’in yanlarına geldiğini, kendilerine ’o….’ diyerek küfür ettiğini ileri süren Selda K.’nın çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayarak genç kızı elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Yine sağır ve dilsiz olan kızı Saadet K.’nin de sorguda, annesiyle birlikte cesedi elektrikli motosiklet yardımıyla taşıyıp, evlerine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki zeytinliğe götürüp benzin dökerek yaktıklarını söylediği belirtildi.

Cinayetin işlenmesinin ardından bilet alıp İstanbul’a gittiğini belirten Saadet K.’nin burada bir yakınlarının evinde üç gün kaldıktan sonra ilçeye döndüğü de söylediği kaydedildi.

İkinci cinayet sorguda ortaya çıktı

Selda K. ile aynı mahallede oturan ve 2013 yılı aralık ayında kaybolan sağır ve dilsiz 44 yaşındaki Arif Atalay’ın da böyle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, nane kızı çapraz sorguya aldı. Arif Atalay’ın hem Selda K. hem kızı Saadet K. ile gönül ilişkisi olduğu, çıkan bir tartışmada şüpheliler tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Selda K. ve kızı Saadet K.’nın, öldürdükleri Atalay’ın cesedini de aynı bölgede yakıp gömdüklerini söylemesi üzerine ekipler zeytinlikte dün gece yeniden araştırma yaptı. Altay’a ait olduğu belirtilen çene kemiği ve dişleri bulundu. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanmış kadın cesedinin bulunduğu barakanın 400 metre çevresi güvenlik şeritleriyle çevirdi. Çim biçme makinesiyle bölgedeki otlar temizlendi. Toprak örnekleri elekten geçirilip kemik olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca cesedin gömüldüğü bir incir ağacının altında kazı çalışması yapıldı. Arif Atalay’ın gömüldüğü yerden çıkarılan kemikleri de İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.