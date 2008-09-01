Direnişin kalesi Anbar'ın denetimi Irak'ta

Saddam'ın 2003 yılında devrilmesinden bu yana ABD'ye karşı başlayan Sünni isyanının merkezi konumundaki Anbar vilayetinin denetimi ABD güçlerinden Irak hükümetine geçti.



Irak'ın en büyük vilayeti olan Anbar, Saddam Hüseyin hükümetinin devrildiği 2003 yılından itibaren 3 yıl boyunca Amerikan güçlerini hedef alan Sünni isyanın merkeziydi. Ancak 2006 yılında Sünni liderler isyancılara sırtlarını dönmeye ve ABD'yle ittifak kurmaya başladı, ardından eyalet nispeten istikrar kazandı.



Vilayetteki Ramadi ve Felluce gibi kentler, bir zamanlar "ölüm üçgeni" olarak adlandırılan bölgenin içinde yer alıyordu. Irak'taki ABD ordusundan bir yetkili, Anbar'daki ABD askeri sayısının azalacağını, ama bunun hemen olmayacağını söyledi.



ABD ordusunun Anbar'da 28 bin askeri bulunuyor. ABD kaynaklarına göre, Şubat ayında bu sayı 37 bindi. Eyaletteki Irak asker ve polisi sayısının ise üç yıl içinde 5 binden 37 bine yükseldiği belirtiliyor.



3 kez ertelenmişti



Anbar'ın devri daha önce birkaç kez ertelenmişti. İlk olarak devrin mart ayında yapılması planlanmış, ancak haziran ayına ertelenmiş, ardından bir erteleme daha gerekmişti. Anbar'ın denetiminin de devriyle, Iraklılar 18 eyaletten 11'inde güvenlikten sorumlu hale geliyor.



BBC'nin de yer verdiği habere göre, Anbar'ın devri ABD için önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak ABD'nin El Kaide'yle mücadelesine destek veren silahlı Sünni aşiretlerin Irak ulusal hükümetiyle rahatça çalışıp çalışamayacağı konusunda soru işaretleri var.



ABD askerlerinin kabusu



Irak'ta ölen ABD askerlerinin dörtte birinden fazlası Anbar eyaletinde hayatlarını kaybetmişti.



Irak'a 2003'te giren Amerikan kuvvetlerine direnişin kalesi olan vilayetin merkezi Ramadi'de düzenlenen törende hükümeti temsil eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Muvaffak El Rubai, "Devir teslim tamamlandı. Ülkenin en zorlu bölgesi olan El Anbar, bugün güvenlikte sorumluluğun devrini kutluyor. Kuvvetlerimiz ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa, koalisyon kuvvetlerine o kadar az ihtiyacımız olur. Irak kuvvetleri, işlerini yapmaya ehildir" dedi.



Sade bir törenle yapılan devir teslimde konuşan Irak'taki Amerikan askerlerinin "iki numaralı" yetkilisi General Lloyd Austin, "Bu da Irak demokrasisinin yeni bir kazanımı. Irak kuvvetlerinin kabiliyetini ortaya koyuyor. El Kaide tamamen yenilmedi, ama eminim Irak kuvvetleriyle birlikte El Kaide ve diğer direniş gruplarını engelleyeceğiz" dedi.



Devredilen 11'inci vilayet



Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla olası intihar saldırılarının önlenmesi amacıyla araçlara trafiğe çıkma yasağı getirildiği ve on binlerce güvenlik görevlisinin alarma geçirildiği belirtiliyor.



El Anbar, Irak'ın denetimi Amerikalılardan Iraklılara devredilen 18 vilayetinden 11'incisi olma özelliğinin yanı sıra Iraklılara devredilen ilk Sünni vilayet olma özelliğini de taşıyor.

