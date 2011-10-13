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Dünya

Direniş karşısında çekildiler SİRTE (A.A)

13 Ekim 2011 17:23

-Direniş karşısında çekildiler SİRTE (A.A) - 13.10.2011 - Libya'nın yeni yönetimi Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı kuvvetler, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Sirte'nin iki bölgesindeki yoğun direnişi karşısında, şiddetli ateş altında iki kilometre çekilmek zorunda kaldı. AFP muhabirinin yeni cephe hattından bildirdiğine göre, UGK kuvvetlerinden Hamid Neci, "Kent merkezindeki meydanın yakınlarında bulunan emniyet müdürlüğü binasına doğru çekilmek zorunda kaldık" dedi. UGK için savaşan Neci, Kaddafi kuvvetlerini vurmak için ağır top kullanacaklarını söyledi.

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