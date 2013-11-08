'Direnen Hanım' 203 gündür evinde direniyor

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Kosova Sokak’taki evlerinde oturan Kavaklıoğlu ailesi, sahte senetlerle evlerinin ellerinden alınmak istendiğini ve dolandırıldıklarını iddia ederek kendilerini eve kilitledi.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre aile fertleri, evlerini vermemek için tahliye etmek amaçlı defalarca eve gelen icra memurlarına ve polise karşı direndi.

Aileyi sahte senetlerle dolandırdığı iddia edilen çete elemanları, eylül ayında operasyonla gözaltına alındı. Bu haber, Kavaklıoğlu ailesini sevindirirken, 203 gündür eylemine devam eden Hanım Kavaklıoğlu, soruşturma tamamlanıp kendilerini dolandıranlar hakkında dava açılıncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

İddianame açıklanana kadar devam ettirecek

Kavaklıoğlu, “Çete yakalandı ama ben eylemi bitirmedim. İddianamenin açılmasına kadar eylemi devam ettireceğim. İsimleri, olayın nasıl tezgâhlandığını öğrenmek istiyorum. 9 yıldır mücadele veriyorum. Yaptığım yasadışı olabilir ama beni buraya getiren sebepleri araştırsınlar. Beni devlet korumadığı için ben kendimi, çocuklarımın hakkını korumak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

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