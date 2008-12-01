Direksiyonsuz Mercedes!

Bir hayal daha gerçek oluyor. Mercedes'in uzun süredir planladığı modeli kullanmak için direksiyona gerek yok!



Her geçen gün görünümü birbirinden uçuk farklı araba tasarımları ile karşılaşıyoruz. Mercedes'in 1996 yılında konsept olarak tasarladığı ve 2009 için düşündüğü otomobil, dış tasarımı ile değil, içindeki çok büyük bir değişiklikle öne çıkıyor.



Mercedes’in SCL600 model arabasında ne direksiyon, ne gaz pedalı, ne de bir fren pedalı var. “O zaman bu arabayı nasıl kullanacağız?” sorusunun cevabı ise joystickte... Fren, gaz pedalı ve direksiyonun özellikleri bir joystickte toplanmış.



Geleceğin arabalarını hep, görüntüleri bu güne hiç benzemeyen uçan arabalar olarak düşünürüz. Fakat bu tasarımdan da anlaşılacağı gibi değişiklik sadece görüntüye değil, kullanıma da yansıyacak. Şimdiden evdeki bilgisayarınıza bir joystick alıp, bol bol alıştırma yapmaya başlasanız iyi olacak.