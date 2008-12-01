T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Direksiyonsuz Mercedes!

Bir hayal daha gerçek oluyor. Mercedes'in uzun süredir planladığı modeli kullanmak için direksiyona gerek yok!

01 Aralık 2008 02:00

Bir hayal daha gerçek oluyor. Mercedes'in uzun süredir planladığı modeli kullanmak için direksiyona gerek yok!

Her geçen gün görünümü birbirinden uçuk farklı araba tasarımları ile karşılaşıyoruz. Mercedes'in 1996 yılında konsept olarak tasarladığı ve 2009 için düşündüğü otomobil, dış tasarımı ile değil, içindeki çok büyük bir değişiklikle öne çıkıyor. 

Mercedes’in SCL600 model arabasında ne direksiyon, ne gaz pedalı, ne de bir fren pedalı var. “O zaman bu arabayı nasıl kullanacağız?” sorusunun cevabı ise  joystickte... Fren, gaz pedalı ve direksiyonun özellikleri bir joystickte toplanmış.

Geleceğin arabalarını hep, görüntüleri bu güne hiç benzemeyen uçan arabalar olarak düşünürüz. Fakat bu tasarımdan da anlaşılacağı gibi değişiklik sadece görüntüye değil, kullanıma da yansıyacak. Şimdiden evdeki bilgisayarınıza bir joystick alıp, bol bol alıştırma yapmaya başlasanız iyi olacak.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24