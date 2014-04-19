Direksiyonda WhatsApp ölüm getirdi

Almanya’da yaşayan Gamze Yılmaz 2 ay önce geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Polis, Gamze’nin cep telefonuna gelen WhatsApp mesajına bakarken kaza yaptığını tespit etti.

Dortmund kentine bağlı Hernecke kasabasında geçen 17 Şubat’ta meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Gamze Yılmaz, ehliyetini aldıktan sonra babasının doğum günü hediyesi otomobiliyle başka bir araca çarpmıştı. Diğer araçta bulunan 58 yaşındaki bir kadın ile 62 yaşındaki bir erkeğin yaralandığı kazada Gamze yaşamını yitirmişti.

Saniyelik hata

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, kazayı inceleyen polis, Gamze’nin cep telefonuna gelen WhatpsApp mesajına baktığını, ‘trajik kazanın’ bu nedenle gerçekleştiğini açıkladı. Polis sözcüsü Martin Pollmann, “Gamze telefonuna gelen mesaja bir iki saniye bakmış. Kısa süreli bu bakış 80 kilometre hızla giderken 45 dakikalık kör bir uçuş gibi etki yapar. Felakete yol açması için yeterli” dedi. Kazayı soruşturan Savcı Beatriz Föhring de cep telefonuna gelen mesajın genç kızın dikkatini dağıttığı için kazanın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Gamze’nin annesi ise kızının anaokulunda öğretmenlik yaptığını, ehliyetini de yeni aldığını söylerken “Çok gençti. Ölümüyle baş etmek kocam ve benim için çok zor” dedi. Gamze’nin naaşı Trabzon Maçka’da defnedilmişti.