Direksiyonda 'cep' ile konuşurken kaza yapan sürücü yandı

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan Begüm Akdoğan’ın 22.5 yıl hapsi istendi.

Milliyet'in haberine göre, Antalya’da geçen 6 Nisan’da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan halkla ilişkiler uzmanı Begüm Akdoğan’ın (21) yargılanmasına başlandı. ldiği 14.45- 15.00 saatleri arasında sürücünün cep telefonuyla konuştuğunu iddia etmeleri üzerine savcılık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan istediği cep kayıtları dosyaya konuldu. Akdoğan’ın 12 kez görüşme yaptığını, SMS gönderdiğini ve aldığını bildirdi.



Savcı Turan, kaza anında cep telefonu ile görüşme yapması nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte konsantrasyonunun bozulması sonucu, ’bilinçli taksirle’ kazanın ve ölümlerin meydana geldiği sonucuna varıldığını kaydetti.

Turan, Akdoğan’ın ‘Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı Turan ayrıca Bilinçli taksir gereğince de cezanın artırılmasını istedi. Sanık Akdoğan mahkemece 4 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.



